Эксперт прокомментировал заявление Помпео о противодействии «Северному потоку — 2»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил о необходимости продолжать работу по противодействию проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Для США невыгодно, чтобы расширялось взаимодействие с Россией, а развитие энергетических проектов является одной из самых прочных основ. Имеющиеся газовые потоки США могут контролировать, потому что могут контролировать руководство Украины, у них совпадают задачи в плане противодействия России. Но со строительством «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» подобных рычагов давления практически не останется. Появившиеся мощности помогут почти на 100% обеспечить российский экспорт газа. Также многие пытаются искать попытки Штатов продвинуть свой сжиженный природный газ на рынок Европы, но это крайне невыгодный рынок для СПГ», — отметил Фролов.

При этом эксперт отметил, что если США станут вводить санкции против европейских компаний, то эти страны будут вынуждены ответить.

«Противодействие США «Северному потоку — 2» — попытка удержать союзников на коротком поводке. Можно противодействовать давлением на конкретных лидеров, давлением на конкретные компании, постоянным обозначением своего недовольства. С одной стороны, мы получаем лозунги и кричалки, но это взаимовыгодная зависимость между Россией и Европой. В ответ европейцы либо потеряют субъектность, либо будут вынуждены ответить — и этот вариант более вероятен. Они могут ответить зеркально, это ударит по американской экономике. Также ЕС будет вынужден ещё больше открыть объятия Китаю, его влияние в Европе усилится, что для США будет смерти подобно» — заключил Фролов.

Как полагает эксперт, даже если вдруг проект будет отложен или заморожен, то он «всё равно будет реализован, это объективная необходимость Евросоюза».

Ранее Помпео заявил, что необходимо продолжать предпринимать шаги против «Северного потока — 2».

В мае президент России Владимир Путин прокомментировал позицию американской стороны по проекту газопровода.