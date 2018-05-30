Пресс-конференция Путина и премьер-министра Болгарии

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RT
Президент России Владимир Путин провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по итогам переговоров. Стороны обсуждали вопросы российско-болгарского сотрудничества в сферах экономики, развития инфраструктуры и борьбы с терроризмом, а также актуальные международные темы. RT вёл прямую трансляцию.

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