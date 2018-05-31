Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе направленное швейцарскими приставами в адрес Nord Stream 2 AG постановление о наложении обеспечительных мер из-за взыскания денежных средств «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».

«Газпром» получил возможность оспорить это решение в Швейцарии, потому что арест на имущество по решению Стокгольмского суда должен быть подтверждён судами национальной юрисдикции», — заявил эксперт.

По его словам, речь идёт о том, что суд в Швейцарии, если «Газпром» туда обратится, может это оспорить.

«Вторая ситуация — «Газпром» подал апелляцию на само решение Стокгольмского суда там же. Это тоже дело затянется», — прогнозирует Чижов.

Он добавил, что не видит реальных причин для затягивания проекта, по крайней мере по работе над получением согласования.

Ранее «Газпром» подтвердил начало «Нафтогазом» процедуры по принудительному взысканию долга.

Также политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».