«Газпром» подтвердил начало «Нафтогазом» процедуры по принудительному взысканию долга

«Газпром» подтвердил, что компания «Нафтогаз» начала предпринимать в Швейцарии действия по принудительному взысканию долга по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений по процедуре взыскания долга.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», — отмечается в сообщении компании.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд.