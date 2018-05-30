Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания долга с «Газпрома»

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража.
Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания долга с «Газпрома»
  • © Пресс-служба президента Украины

Об этом говорится в Twitter президента Украины.

«Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» перешёл в практическую плоскость», — написал Порошенко.

Ранее СМИ сообщили, что «Нафтогаз» начал в зарубежных судах процесс взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража.

В апреле главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома».

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