СМИ: «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома»

«Нафтогаз» начал в зарубежных судах процесс взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Источник заявил, что работа проводится в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии в рамках статьи Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — сказал он.

В апреле сообщалось, что «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома». Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.