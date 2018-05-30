СМИ: «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома»
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Источник заявил, что работа проводится в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии в рамках статьи Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — сказал он.
В апреле сообщалось, что «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома». Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.