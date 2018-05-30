СМИ: «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома»

Короткая ссылка
«Нафтогаз» начал в зарубежных судах процесс взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в украинском правительстве.
СМИ: «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома»
  • © Reuters

Источник заявил, что работа проводится в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии в рамках статьи Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — сказал он.

В апреле сообщалось, что «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома». Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить