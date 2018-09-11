Бесценный товар: cможет ли «Нафтогаз» продать долю в газотранспортной системе Украины

Украина должна продать 49% акций газотранспортной системы страны (ГТС) за $7 млрд: такое решение позволит Киеву сохранить транзит голубого топлива через территорию государства после 2019 года. Об этом говорится в письме компании «Нафтогаз» премьеру Владимиру Гройсману. Идея об участии иностранных инвесторов в ГТС неоднократно высказывалась с 2004 года. Однако, по мнению экспертов, сейчас ситуация для продажи самая неблагоприятная: с запуском «Северного потока — 2» украинская ГТС станет «грудой металлолома».

«Нафтогаз» предложил правительству Украины продать долю в газотранспортной системе за $7 млрд. Об этом говорится в письме и. о. главы правления компании Сергея Коновца премьеру Владимиру Гройсману. Копию документа опубликовало агентство «Украинские новости». Такая сделка поможет Киеву сохранить доходы от транзита газа, отмечается в письме.

История вопроса

Впервые идея о продаже доли в украинской газотранспортной системе была озвучена в Киеве в 2002 году. В 2004-м была достигнута предварительная договорённость о создании многостороннего консорциума владельцев — «Газпром», «Нафтогаз» плюс несколько европейских компаний. Сделка сорвалась после прихода к власти на Украине Виктора Ющенко. Тогда украинский парламент принял закон, в соответствии с которым трубопровод нельзя было приватизировать или передавать в концессию.

В период президентства Виктора Януковича идея организовать консорциум получила вторую жизнь. Он предложил создать двусторонний консорциум с ЕС, но ни одна европейская компания не захотела в этом участвовать. Объёмы транзита российского газа неуклонно сокращались. Без страны — поставщика сырья затея не имела смысла. Поэтому европейцы предложили вернуться к трёхстороннему формату.

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Однако возникли трудности с оценкой газотранспортной системы. Первоначально Украина указывала сумму $5—6 млрд. В 2016 году «Нафтогаз» заявил, что цена актива составляет уже $30 млрд. На фоне падающего уровня поставок газа консорциум новых покупателей так и не сложился.

Попытка реанимации

На сегодняшний день «Нафтогаз» оценивает газотранспортную систему Украины в $14 млрд. Об этом говорится в письме и. о. главы правления компании Сергея Коновца премьеру Владимиру Гройсману.

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«Если международный партнёр заплатит соответственно $7 млрд за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определённая гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне», — отмечается в письме.

«Нафтогаз» просит Гройсмана вынести вопрос о продаже акций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и одобрить идею продажи. Кроме того, компания просит правительство разработать план действий на случай полного прекращения транзита газа через территорию Украины в ЕС после 2019 года.

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что именно вопрос транспортировки российского газа является ключевым в ситуации с ГТС. «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» позволяют России безболезненно отказаться от транзита голубого топлива через территорию Украины.

«Если «Северный поток — 2» будет построен и запущен, тем более без долгосрочных обязательств по транспортировке газа через территорию Украины, ГТС превратится просто в груду металлолома. С учётом этого возврат к идее о продаже ГТС выглядит странно: сейчас никто не может гарантировать, что в ближайшие пять лет система вообще будет функционировать», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский пояснил RT, что ввод «Северного потока — 2» и последующий отказ России от транзита газа через Украину сделают ГТС полностью убыточным предприятием.

«Собственных объёмов газа Украины будет недостаточно, чтобы извлекать прибыль и модернизировать газотранспортную систему. Любому покупателю придётся вкладывать немалые деньги просто для того, чтобы ГТС функционировала. О прибыли не будет и речи. Инвестор столкнётся с сильными рисками, которые в целом лишат покупку всякого смысла», — добавил Неменский.

Ценовая политика

Впрочем, отсутствие интереса у покупателей к газотранспортной системе не избавило украинскую сторону от амбиций. Так, в начале 2018 года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ГТС на самом деле стоит €300 млрд.

«Чтобы построить новую ГТС с нуля, нужно потратить €300 млрд, что составляет тройной ВВП Украины. Кроме того, сегодня украинская ГТС приносит $3 млрд в год прибыли», — приводятся слова Тимошенко на её официальном сайте.

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Как отметил Неменский, вопрос продажи газотранспортной системы утратил экономическую подоплёку и превратился в инструмент для решения политических проблем.

«Тимошенко неоднократно заявляла о своём намерении прийти к власти на следующих выборах, которые намечены на март 2019 года. Думаю, заявление о стоимости ГТС было сделано в рамках партийной агитации. Её задача — показать, насколько неэффективно действующая власть воспользовалась ценным активом. Называя огромную цифру в €300 млрд, Тимошенко демонстрирует, что благодаря действиям нынешней власти страна потеряла огромные доходы», — пояснил эксперт.

По мнению Денисова, зарубежные игроки также могут использовать ГТС Украины в политических целях. В частности, воспользоваться ситуацией для укрепления своего влияния в стране могут Соединённые Штаты, считает эксперт.

«Покупка ГТС может стать исключительно политическим шагом, направленным на поддержку на Украине лояльного режима. Однако я полагаю, что США, как обычно, постараются закамуфлировать своё решение. В случае если покупатель всё-таки найдётся, инвестором выступит какая-нибудь ближневосточная страна», — сказал Денисов.

Как полагает Неменский, газотранспортная система Украины уже не представляет ценности на международном уровне: без транзита российского газа она утратит своё стратегическое значение.

«Когда-то ГТС действительно была сильнейшим активом страны. Но из-за отсутствия какой-либо стратегии у киевских властей сейчас она никому не нужна. Сейчас идёт предвыборный период, нужны какие-то заявления для того, чтобы подбодрить украинский электорат. Однако это просто слова, лишь обещания выгодного решения давней проблемы», — подчеркнул Неменский.

«Груда металлолома»

Представители украинской стороны также разделяют скептическую точку зрения на инициативу «Нафтогаза».

«Мы прекрасно понимаем, что после открытия «Северного потока — 2» украинская газотранспортная система будет не нужна. Не исключено, что в некоторых регионах её начнут растаскивать на металлолом, а через несколько лет труба и вовсе исчезнет. С каждым месяцем такая перспектива становится всё более реальной, и попытки руководства страны приостановить реализацию этого проекта пока не дают никаких результатов», — рассказал RT источник в «Нафтогазе».

Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» в Стрыйском районе Львовской области

РИА Новости

В свою очередь, представитель партии «Батькивщина» отметил в разговоре с RT, что попытки руководства страны продать часть акций украинской газотранспортной системы выглядят смешно.

«Кому нужна эта труба, если «Газпром» отказывается поставлять через неё газ? Ни одна европейская компания не будет вкладывать деньги в груду металлолома», — высказал мнение собеседник RT.

Единственный шанс для Украины сохранить свою газотранспортную систему — привлечь к проекту Россию, считают в партии «Самопомощь».

«Тогда «Газпром» гарантированно загрузит трубу и, вероятнее всего, вложит деньги в её модернизацию. Однако сейчас у Украины такой возможности нет», — резюмировал источник.