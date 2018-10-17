На Украине отложили повышение цен на газ

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Правительство Украины отложило повышение цен на газ до 27 октября.
На Украине отложили повышение цен на газ
  • Reuters

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря премьера Украины Василия Рябчука.

Отмечается, что украинский кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязательств (ПСО) для НАК «Нафтогаз Украины» о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго.

«Продолжили действие ПСО до 27 октября», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

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