На Украине отложили повышение цен на газ

Правительство Украины отложило повышение цен на газ до 27 октября.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря премьера Украины Василия Рябчука.

Отмечается, что украинский кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязательств (ПСО) для НАК «Нафтогаз Украины» о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго.

«Продолжили действие ПСО до 27 октября», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.