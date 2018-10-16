Тимошенко призвала Раду принять мораторий на повышение цен на газ

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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала принять мораторий на повышение тарифов на газ на Украине.
Тимошенко призвала Раду принять мораторий на повышение цен на газ
  • Reuters

«Наша команда внесла в Верховную раду проект постановления №9198 о моратории на повышение тарифов на газ. И я прошу председателя Верховной рады дать команду, чтобы комитет рассмотрел и чтобы внесли его на заседание... и проголосовали за этот проект постановления», — цитирует её Интерфакс-Украина. 

В конце сентября украинское правительство приняло решение отложить повышение цены на газ для населения до 18 октября.

Также сообщалось, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, новое повышение цен на газ сделает большинство украинцев неплатёжеспособными.

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