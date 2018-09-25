Экс-министр экономики Украины прокомментировал новое поднятие цен на газ

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что новое поднятие цен на газ сделает большинство украинцев неплатёжеспособным.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Предварительно объявлялось, что цены на газ с 1 октября будут повышены на 23,5%, но, видимо, эта цифра не окончательная, потому что правительство не достигло согласия с МВФ», — говорит Суслов.

По его словам, если резко повысить тарифы, большинство населения станет неплатёжеспособным.

«Как известно, МВФ настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня цен для промышленности. Если сегодня это 6,9 тыс. гривен, то для промышленности около 11 тыс. гривен», — отметил он. 

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.

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