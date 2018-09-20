СМИ сообщили о провалившихся переговорах МВФ и Украины

Переговоры властей Украины с миссией Международного валютного фонда (МВФ) не принесли ожидаемых результатов, что можно назвать провалом, пишет «Українські Новини».

Как отмечается, стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования Stand-by.

По данным агентства, в ходе переговоров МВФ выдвинул новое условие, согласно которому транш не будет выделен украинской стороне до принятия Верховной радой бюджета на 2019 год.

«Дискуссии, которые проводились экспертами фонда с представителями украинских властей, не привели к ожидаемому результату, то есть переговоры практически провалились», — пишет агентство.

Ранее украинские власти договорились с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения.

13 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что Киев не выполнил 15 обязательств перед фондом для предоставления транша.

6 сентября миссия МВФ прибыла на Украину.