Украинский министр заявил о невыполнении Киевом 15 обязательств перед МВФ

Короткая ссылка
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не выполнил 15 обязательств перед Международным валютным фондом для предоставления очередного транша макрофинансовой помощи.
Украинский министр заявил о невыполнении Киевом 15 обязательств перед МВФ
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте украинского министерства.

Он отметил, что всё сотрудничество Украины с МВФ — это «история невыполненных обещаний».

«На сегодня существуют примерно 15 таких невыполненных обязательств, которые называются «маяками», — заявил Рева.

По его словам, миссия МВФ выносит на повестку дня те из обязательств, которые считает важными на текущем этапе для достижения макрофинансовой стабильности. 

Также министр добавил, что выполнение обязательств по ценам на газ «тянется с 2008 года».

6 сентября сообщалось, что миссия МВФ прибыла на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить