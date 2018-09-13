Украинский министр заявил о невыполнении Киевом 15 обязательств перед МВФ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не выполнил 15 обязательств перед Международным валютным фондом для предоставления очередного транша макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается на сайте украинского министерства.

Он отметил, что всё сотрудничество Украины с МВФ — это «история невыполненных обещаний».

«На сегодня существуют примерно 15 таких невыполненных обязательств, которые называются «маяками», — заявил Рева.

По его словам, миссия МВФ выносит на повестку дня те из обязательств, которые считает важными на текущем этапе для достижения макрофинансовой стабильности.

Также министр добавил, что выполнение обязательств по ценам на газ «тянется с 2008 года».

6 сентября сообщалось, что миссия МВФ прибыла на Украину.