Украинский министр заявил о невыполнении Киевом 15 обязательств перед МВФ
- Reuters
Об этом сообщается на сайте украинского министерства.
Он отметил, что всё сотрудничество Украины с МВФ — это «история невыполненных обещаний».
«На сегодня существуют примерно 15 таких невыполненных обязательств, которые называются «маяками», — заявил Рева.
По его словам, миссия МВФ выносит на повестку дня те из обязательств, которые считает важными на текущем этапе для достижения макрофинансовой стабильности.
Также министр добавил, что выполнение обязательств по ценам на газ «тянется с 2008 года».
6 сентября сообщалось, что миссия МВФ прибыла на Украину.