На Украине призвали повысить тарифы на электричество для населения

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.

Об этом сообщает «Укринформ».

Как указал Коваленко, в настоящий момент потребители электроэнергии возмещают лишь 50% стоимости поставляемого электричества. По мнению чиновника, это крайней низкий показатель.

«На мой взгляд, этот вопрос может быть решён только одним путём: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введение действенной системы субсидий для незащищённых слоёв населения», — сказал он.

Коваленко отметил, что данный вопрос является весьма деликатным и сложным для страны, но для внедрения нового рынка на Украине надо найти решение этой проблемы.

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.

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