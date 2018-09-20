На Украине призвали повысить тарифы на электричество для населения

Короткая ссылка
Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.
На Украине призвали повысить тарифы на электричество для населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ».

Как указал Коваленко, в настоящий момент потребители электроэнергии возмещают лишь 50% стоимости поставляемого электричества. По мнению чиновника, это крайней низкий показатель. 

«На мой взгляд, этот вопрос может быть решён только одним путём: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введение действенной системы субсидий для незащищённых слоёв населения», — сказал он.

Коваленко отметил, что данный вопрос является весьма деликатным и сложным для страны, но для внедрения нового рынка на Украине надо найти решение этой проблемы.

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить