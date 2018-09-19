Платёжка по-европейски: во сколько обойдётся Украине повышение тарифов на газ в рамках соглашения с МВФ

В ближайшие два года цены на газ для населения Украины вырастут как минимум на 50% и сравняются со стоимостью импортного голубого топлива. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о достижении договорённостей с МВФ по повышению тарифов до апреля 2020 года. На первом этапе стоимость энергоносителя может вырасти на 23,5—25%. Эксперты утверждают, что многим украинцам уже сейчас не хватает средств на коммунальные услуги, а новые меры приведут к тотальному отказу граждан оплачивать услуги ЖКХ и оттоку людей из страны.

Международный валютный фонд и Киев пришли к соглашению о постепенном повышении тарифов на газ для населения до уровня импортного паритета. Выполнить это требование украинская сторона пообещала до апреля 2020 года. Об этом заявил 18 сентября Андрей Коболев, выступая на форуме Европейской бизнес-ассоциации.

«Принципиальная договорённость относительно постепенного увеличения цены и ведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года есть», — цитируют Коболева украинские информагентства.

Пошли на уступки

Какими темпами будет производиться повышение цен, сторонам ещё предстоит договориться позднее, пояснил глава «Нафтогаза». При этом он признал, что данные украинских журналистов о повышении тарифов на голубое топливо на первом этапе на 23,5—25% верны. Сейчас в украинском правительстве обсуждают количество «волн» повышения платы за газ и их размеры.

Напомним, увеличение расценок на природный газ было одним из обязательных условий, которые выдвинул Украине МВФ для продолжения сотрудничества. Чтобы сохранить возможность получения новых кредитов, украинский кабмин должен также пересмотреть госбюджет и привести его в соответствие с целевыми показателями дефицита. Для сокращения его расходной части власти должны привести расценки на услуги ЖКХ к рыночному уровню.

К настоящему моменту Киев получил от МВФ четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Вся программа помощи составляет $17,5 млрд и заканчивается весной 2019 года. За оставшиеся до конца 2018 года месяцы кабмин и Нацбанк Украины надеются получить ещё $1,9 млрд.

В августе правительство страны продлило действие старых тарифов на газ для населения до 1 октября, сегодня 1 тыс. куб. м газа обходится украинским потребителям в 6958 грн. ($247,6). Стоимость импортного голубого топлива сейчас составляет около 11 тыс. грн. ($391,5) за 1 тыс. куб. м — по этому тарифу платят за газ промышленные предприятия.

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«МВФ давно требует уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий, но это приведёт к коллапсу. Население просто перестанет платить. Поэтому после длительных переговоров нам удалось добиться согласия МВФ на постепенное повышение цен, сейчас конкретные цифры утверждаются», — сообщили в «Нафтогазе».

Как рассказали собеседники RT в компании, в ведомстве понимают, что резкое повышение цен на газ может привести к обратному эффекту — не увеличению платежей, а к тому, что население просто перестанет платить.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко сообщил в беседе с RT, что многие украинские семьи уже сегодня не могут платить за коммунальные услуги и любое повышение цен будет болезненно воспринято населением. Тарифы на коммунальные услуги на Украине сейчас выше, чем в некоторых странах ЕС, а заработные платы — на уровне африканских государств, отметил эксперт.

По данным Государственной службы статистики, в июле средняя заработная плата на Украине составила 9170 грн. ($326,3), при этом на услуги ЖКХ население тратит около 17% дохода.

Кризис неплатежей

Впрочем, и такой «мягкий» вариант повышения тарифов вызывает большое раздражение в стране. Многие считают, что Украина могла бы наладить добычу собственного газа, но власти специально тормозят развитие украинской энергетики.

«За нежелание руководства страны проводить реформы снова заплатит население. Украина добывает газ и его можно было бы использовать для нужд населения по невысоким ценам. И таким образом поддержать людей. Но это невыгодно провластным депутатам и чиновникам. Они неплохо зарабатывают, продавая добытый на Украине газ по ценам импортного топлива», — рассказал RT источник в партии «Батькивщина».

Даже незначительный рост тарифов может привести к массовым неплатежам, говорит в интервью RT Ростислав Ищенко. Эта тенденция нарастает последние несколько лет.

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По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года долги украинцев за поставку холодной воды и водоотвод достигли 2,7 млрд гривен ($95 млн), тогда как на 1 января задолженность составляла 1,7 млрд гривен ($60 млн). За этот же период задолженность за горячую воду и отопление выросла с 11,1 млрд гривен ($390 млн) до 11,4 млрд гривен ($401 млн), а за газ — с 12,1 млрд гривен ($426 млн) до 16,8 млрд гривен ($591 млн).

«Всё больше людей пересекает черту бедности, половина украинцев уехали за границу. И этот поток будет расти», — говорит Ищенко.

Точных данных, сколько жителей страны работает за границей, в правительстве нет. Но, по оценкам кабмина, за рубежом трудится около 5 млн человек.

Однако, по мнению источника RT в партии «Народный фронт», сейчас Киев просто водит за нос МВФ, но на деле не собирается повышать цены для населения.

«Это хитрый ход руководства страны. На этом этапе они стараются пообещать всё, что угодно, чтобы получить пятый транш МВФ. И цены на газ действительно незначительно вырастут. Но я практически уверен, что потом выполнять договор с кредитором никто не будет. Это будут проблемы нового президента и правительства», — отметил представитель партии «Народный фронт» в беседе с RT.

Правда, как отмечают эксперты, МВФ уже привык к подобному поведению Киева и действует по принципу «утром стулья — вечером деньги», поэтому транши будут выделяться до тех пор, пока Украина будет выполнять требования фонда и повышать цены на газ, уверен Ищенко. А значит — правительству и президенту придётся выполнить все их требования, что может отразиться на рейтинге президента Петра Порошенко.

«На Украине началась подготовка к выборам в следующем году, поэтому многие политики будут критиковать руководство страны за решение о повышении цен на газ», — подытожил эксперт.