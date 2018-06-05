«Антисоциальные нормы»: к чему может привести отказ Украины от дотаций на коммунальные услуги

Три украинских города — Каменское (бывший Днепродзержинск), Павлоград и Новомосковск — в нынешнем году будут полностью отключены от централизованного теплоснабжения, рассказал RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. Та же участь может в ближайшие месяцы постичь ещё не менее десяти населённых пунктов — их администрации уже готовят документы, необходимые для принятия этого решения. Не исключено, что проблемы с подачей горячей воды и отопления зимой затронут даже Киев. Чтобы не замёрзнуть, украинцам придётся приобретать водонагревательные котлы.

Без воды и отопления

С 1 августа Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона — и без тепла. «Нафтогаз» отказался заключать договор о передаче газа новому поставщику горячей воды и теплоснабжения — компании «Киевтеплоэнерго» до тех пор, пока «Киевэнерго», принадлежащий Ринату Ахметову, не погасит долг в размере около 5 млрд гривен. Из-за этого около 3 тыс. домов в столице уже отключены от горячей воды, оставшиеся 7 тыс. могут лишиться благ цивилизации с 1 августа.

«Позиция «Нафтогаза» демонстрирует нежелание действовать цивилизованными методами, особенно учитывая монопольное положение компании. При этом «Нафтогаз» не берёт во внимание интересы потребителей — жителей Киева, которые остались без жизненно необходимых услуг», — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

С подобными проблемами столкнулся и другой крупный украинский город — Харьков. Компания «Харьковские теплосети» остановила ТЭЦ-5, которая обеспечивала горячей водой около 320 домов, из-за долга в размере 700 млн гривен ($26,9 млн). Источник в компании сообщил RT, что до осени дома не получат горячую воду, под вопросом остаётся и их отопление в зимний период.

«Украина больше не может дотировать население и бизнес, которые не платят за коммунальные услуги. Поэтому всех будут массово отключать от воды, тепла, электричества и газа. Да, это антисоциальные нормы, но они справедливые», — пояснил RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

Нет денег — нет тепла

Подчиняясь требованиям МВФ, с 2014 года Украина увеличила стоимость коммунальных услуг в два-три раза — главный кредитор потребовал отказаться от дотаций жилищно-коммунальной сферы. Сейчас в Киеве владелец трёхкомнатной квартиры площадью около 70 кв. м платит за обслуживание придомовой территории, коммунальные услуги и интернет около 4 тыс. гривен (примерно $150) в месяц.

Получить субсидию на оплату коммунальных услуг стало сложнее: всех претендентов проверяют на наличие автомобиля, поездок за границу или совершение крупных покупок, что теперь является основанием для отказа в выделении средств господдержки.

«Я работаю учителем в школе, мой муж — врач в государственной клинике, наша суммарная заработная плата чуть больше 10 тыс. гривен. Месяц назад нас лишили субсидии только потому, что мы поехали в Египет. Мы два года копили на эту поездку и выбрали самый экономный отель», — рассказала RT киевлянка Наталья Ожигова, добавив, что теперь половина доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг.

«МВФ не понимает, что население действительно не в состоянии платить по таким высоким тарифам, — признаёт в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — У людей нет денег, поэтому они и не платят».

РИА Новости

По данным Государственной службы статистики Украины, на конец февраля 2018 года население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 40,6 млрд гривен ($1,6 млрд), тогда как на конец февраля прошлого года эта цифра составляла 29,5 млрд гривен ($1,13 млрд). Долги населения увеличились на 37,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

«К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате поставок природного газа составила 16,4 млрд гривен ($630 млн), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд гривен ($554 млн), за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд гривен ($146 млн), за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод — 1,8 млрд гривен ($69 млн), за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд гривен ($15 млн), за поставку электрической энергии — 3,8 млрд гривен ($146 млн)», — говорится в сообщении ведомства.

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Источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ говорит, что в этом году администрация трёх украинских городов намерена отключить потребителей от системы центрального теплоснабжения. Первый в очереди — город Каменское (бывший Днепродзержинск), следом за ним — Павлоград и Новомосковск.

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«Всем жителям придётся устанавливать индивидуальные котлы, стоимость которых составляет около 8 тыс. гривен ($308). Те, кто этого не сделают, зимой останутся и без тепла, и без горячей воды», — рассказали RT в мэрии Каменского. Ещё около десяти городских администраций готовят документы на отключение своих населённых пунктов от системы централизованного теплоснабжения, добавил собеседник RT.

По его словам, города перекладывают все проблемы на население, которое должно самостоятельно закупать котлы и проводить отопление в своих квартирах.

«Мэрии это ничего не стоит, нет необходимости вкладывать деньги в коммунальное хозяйство, вводить энергосберегающие технологии, которые позволят экономить потребителям. Сейчас чиновники фактически разрушают всю инфраструктуру и подсаживают население на дорогой газ, цена на который постоянно растёт из-за девальвации гривны», — рассказал источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

По его мнению, если Украина полностью выполнит требования МВФ и повысит в 2018 году цены на газ для населения на 70—80%, отопление и горячая вода останутся в немногих квартирах.

Следующая зима будет крайне сложной для большинства украинцев, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Население Украины обнищало. У людей, которые получают минимальную заработную плату и минимальную пенсию, нет возможности полностью оплачивать стоимость коммунальных услуг. Соответственно, деньги за их оказание не поступают в частные энергетические компании, а любой частник в первую очередь думает о своём кармане, а не о гражданах Украины», — резюмировал Денисов.