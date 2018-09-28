Правительство Украины отложило повышение цены на газ для населения

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Украинское правительство решило отложить повышение цены на газ для населения до 18 октября.
Правительство Украины отложило повышение цены на газ для населения
  • © Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на представителя кабмина в парламенте Вадима Денисенко.

«По состоянию на сейчас цена остаётся неизменной, переговоры с МВФ продолжаются», — отметил он.

Как указал Денисенко, вопрос цены на газ стал единственным в повестке дня правительства.

«До 1 октября была предварительная цена, поэтому сейчас было принято решение продлить до 18 октября, пока продолжаются переговоры», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.

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