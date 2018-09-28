Правительство Украины отложило повышение цены на газ для населения

Украинское правительство решило отложить повышение цены на газ для населения до 18 октября.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на представителя кабмина в парламенте Вадима Денисенко.

«По состоянию на сейчас цена остаётся неизменной, переговоры с МВФ продолжаются», — отметил он.

Как указал Денисенко, вопрос цены на газ стал единственным в повестке дня правительства.

«До 1 октября была предварительная цена, поэтому сейчас было принято решение продлить до 18 октября, пока продолжаются переговоры», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.