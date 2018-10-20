По «стандартам НАТО»: зачем Украина строит «разведцентр европейского уровня»

На Украине будут строить новый разведцентр по «стандартам НАТО». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По словам чиновника, Службе внешней разведки необходима штаб-квартира «европейского уровня», а сами сотрудники украинских спецслужб якобы отрабатывают «передовые технологии космической разведки». Однако эксперты подчёркивают, что разведка страны на сегодня не обладает ни достаточной квалификацией, ни современным техническом оснащением, и единственное, в чём «способны преуспеть украинские спецслужбы — это диверсии». Заявления о строительстве разведцентра политологи связывают с приближающимися президентскими выборами.

В Киеве 19 октября состоялась церемония закладки фундамента здания штаб-квартиры Службы внешней разведки Украины. Участие в мероприятии принял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. По его словам, это будет «разведцентр европейского уровня», необходимый для противостояния «агрессии РФ» на «военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом и информационном» направлениях.

«В нынешних условиях жёсткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Служба внешней разведки уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьёзные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности», — подчеркнул Турчинов, заложив символическую капсулу в основание фундамента здания спецслужбы.

Однако эксперты сомневаются в реалистичности этих оценок.

«Квалификация украинского разведсообщества крайне низка, — заявил в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Ни о какой космической разведке речи не идёт, у них в принципе нет космических аппаратов, способных вести разведку. Поэтому всё это — надувание щёк и фейки».

По словам эксперта, силовой потенциал Украины, включая и её разведслужбы, подвергся «технической деградации». Не в лучшем состоянии находится и подготовка личного состава. Единственное, в чём способны преуспеть украинские спецслужбы, — это диверсии.

«Это всегда было сильной чертой УПА*, УНА-УНСО и украинской разведки. В области диверсий, убийств, терактов они действительно имеют потенциал», — утверждает Коротченко.

Усиление на внутреннем фронте

Служба внешней разведки (СВР) Украины была создана в 2004 году на основании разведывательного отдела Службы безопасности Украины (СБУ). СВР отвечает за политическую, военно-техническую, экономическую разведку за пределами государства. Общая численность этой спецслужбы — до 4350 человек.

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Помимо СВР в семейство разведслужб страны входят уже упомянутая СБУ, ответственная за контрразведку и антитеррор, Государственная служба специальной связии защиты информации (Госспецсвязь), в сферу компетенции которой входит защита информации и связи высокопоставленных чиновников, и Главное управление разведки Минобороны (ГУР).

Особенностью СВР считается доставшаяся по наследству от СССР система радиоэлектронной разведки, ранее направленная на страны Европы.

«Украина относится к государствам, которые обладают потенциалом для осуществления полного цикла радиоэлектронной разведки. Департамент технической разведки и его подразделения, дислоцированные в регионах государства, располагают уникальным оснащением, здесь работают опытные специалисты в области радиоперехвата и криптографии, системные программисты и аналитики», — утверждается на сайте СВР.

Осенью 2017 года в Службе внешней разведки по решению президента Порошенко полностью сменилось руководство. Во главе структуры стал бывший и.о. руководителя миссии Украины при НАТО Егор Божок, которому перед назначением Пётр Порошенко присвоил звание лейтенанта, хотя должность главы украинской спецслужбы соответствует генеральскому званию.

Президент Украины Пётр Порошенко и глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок

© president.gov.ua

Как сообщали украинским СМИ источники в СВР, одной из причин кадрового переворота стал отказ прежнего руководства силовой структуры «развернуть радары» внутрь страны и заняться слежкой за политическими оппонентами президента.

«Первые лица Украины недвусмысленно намекали руководству разведки, что основные угрозы интересам государства существуют не вовне, а внутри страны», — подчеркивал источник издания Страна.ua.

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов знак внимания, оказанный СВР, в виде строительства нового разведцентра — направлен на усиление лично Порошенко.

«Президент Украины Порошенко находится в достаточно сложном для себя предвыборном периоде, поэтому он хотел бы иметь собственную спецслужбу, наделённую особыми полномочиями», — пояснил Асафов.

При этом, отмечает эксперт, Главное управление разведки Минобороны слишком сильно контролируется американцами, от необходимости с которыми согласовывать ряд действий и хотел бы избавиться украинский президент. Усиление на внутреннем фронте необходимо Порошенко, в том числе для противодействия главе МВД Арсену Авакову, который может начать играть в свою игру в преддверии выборов президента Украины и депутатов Верховной рады, намеченных на следующий год.

«Не чувствует полноты власти»

«Порошенко планирует создание личной охранки, — считает Асафов. — Тот факт, что президент ставит не на СБУ, что было бы наиболее ожидаемым вариантом, может объясняться тем, что Порошенко не чувствует полноты власти над этим инструментом».

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В июне текущего года украинские СМИ транслировали слухи о возможной отставке главы СБУ Василия Грицака из-за разногласий с Порошенко. Позже депутат Рады Виталий Куприй сообщал, что Пётр Порошенко фигурирует в деле о госизмене, которое расследует СБУ.

СВР же наоборот демонстрирует лояльность президенту. Даже тендер на поставку сладостей для разведчиков на 150 тыс. гривен (360 тыс. руб) в июне текущего года выиграла компания Roshen.

Сейчас же информация о строительстве «разведцентра европейского уровня» совпала с разворачиванием грандиозного скандала вокруг руководства украинской внешней разведки, в котором оказалась замешана СБУ.

17 октября 2018 года СБУ начала досудебное расследование в отношении заместителя главы украинской СВР Сергея Сёмочко по статье «госизмена». Ранее украинский разведчик стал фигурантом громкого журналистского расследования. Его обвинили в участии в коррупционных схемах. Кроме того, в вину Сёмочко ставят и то, что якобы его гражданская жена и семь членов семьи получили российские паспорта. Сам Сёмочко обвинения опровергает. За своего подчинённого заступился глава СВР Украины, заявив, что не видит оснований для его отстранения.

Заместитель главы СВР Украины Сергей Сёмочко

© dosye.info

Сергей Сёмочко был назначен на свою должность Петром Порошенко в июле 2018 года, Украинские СМИ подозревают, что за конфликтом СБУ и СВР могут стоять как старый конфликт между Семочко и руководителем СБУ Василием Грицаком, так и попытки подорвать имидж президента.

Однако, по мнению Асафова, коррупционные скандалы «не мешают ни украинским чиновникам, ни деятельности конкретных служб», а потому вряд ли этот скандал может стать серьёзным ударом по Порошенко и его протеже в СВР.

Политический фактор

Главным фактором, заставляющим украинских политиков, включая Александра Турчинова, делать бравурные заявления о блестящем состоянии силовых структур, является приближение выборов, считают эксперты.

Александр Турчинов осматривает планы строительства разведцентра СВР Украины

© www.rnbo.gov.ua

«Главное здесь выборы как для Турчинова, так и для Порошенко, — считает Игорь Коротченко. — Сейчас они готовы хоть гопак исполнять в разорванных шароварах, лишь бы поддержать миф о том, как Порошенко укрепляет собственные разведслужбы и армию».

С этим согласен и Александр Асафов. По его словам, строительство нового разведцентра призвано заставить украинцев поверить, что президент печётся об их безопасности.

«Это хороший медийный повод рассказать о том, как на Украине якобы появляется современная умная спецслужба, которая точно защитит её и европейских соседей от всех «провокаций» России и, возможно, в будущем — Венгрии», — отмечает Асафов.

Однако Коротченко подчёркивает, что даже если здание новой штаб-квартиры СВР будет построено, это не решит главных проблем украинского разведсообщества.

«Строительство суперцентра — это хорошо, а чем его наполнять? — задаётся вопросом эксперт. — Должна быть агентурная работа, должна быть техническая разведка, должна быть космическая разведка, должен быть штат квалифицированных аналитиков. Всего этого на Украине нет».

Политолог напомнил, что после развала СССР Украина получила в своё распоряжение «три первоклассных военных округа» — Киевский, Прикарпатский и Одесский, с органами военной разведки, аппарат КГБ Украинской СССР — мощнейший разведывательно-оперативный орган, подразделения Гостехкомиссии СССР, занимавшиеся борьбой с иностранной технической разведкой.

«Всё это утрачено. Все годы независимости — непрерывное скольжение вниз по наклонной плоскости, — утверждает Коротченко. — Неоднократные кадровые чистки, низкий уровень оперативной квалификации привели к тому, что Украина сейчас способна только на провокации на сопредельных территориях».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).