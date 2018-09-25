Опрос: Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» с 10 по 18 сентября 2018 года.

«Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% опрошенных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, готовность проголосовать за Зеленского изъявили 7,8% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 6,8%.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко получил бы голоса 6,6% опрошенных, сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 5,7%, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович — 5,4%.

Среди респондентов 5,2% отдали бы свои голоса за главу Радикальной партии Олега Ляшко и 5,0% — за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Не определились с выбором 17,0%, не хотят участвовать в голосовании 12,6%», — говорится в исследовании.

Опубликованный ранее опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива показал, что 17,8% респондентов поддерживают кандидатуру Тимошенко на пост президента.