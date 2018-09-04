Опрос показал, что Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине

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Проведённый фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива опрос показал, что 17,8% респондентов поддерживают кандидатуру лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко на пост президента.
Опрос показал, что Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине
  • © Anatolii Stepanov
  • globallookpress.com

Как сообщает Интерфакс-Украина, второе место по результатам опроса у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 8,4%.

Действующий президент Пётр Порошенко, как отмечается, находится на третьем месте, его поддерживают 7,9% респондентов.

Подчёркивается, что Тимошенко и Порошенко имеют поддержку почти во всех регионах Украины (Порошенко — за исключением востока страны).

Проведённый в начале августа опрос показал, что за Тимошенко готовы проголосовать 17,7% избирателей.

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