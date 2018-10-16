«Готовая частная армия»: зачем Ярош отводит подразделения украинских националистов с передовой в Донбассе

Выведенные с передовой в Донбассе батальоны Украинской добровольческой армии под командованием экстремиста Дмитрия Яроша могут быть использованы в политической борьбе в преддверии президентских выборов. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты. Они уверены, что заявление Яроша о перемещении войск стало своеобразным «коммерческим предложением» для различных сил, которые хотят прийти к власти в стране. Впрочем, аналитики полагают, что националисты станут «расходным материалом» — их используют для давления на оппонентов, но затем постараются нейтрализовать, чтобы экстремисты не представляли угрозы для победителей выборов.

14 октября Дмитрий Ярош, основатель украинской националистической группировки «Правый сектор»* и лидер военизированной структуры «Украинская добровольческая армия», заявил об отводе подконтрольных ему батальонов с линии соприкосновения в Донбассе.

«Объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны Украинский добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны... Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь чёткий функционал», — объяснил накануне Ярош, выступая в Днепропетровске.

По словам экстремиста, бывшие участники националистических вооружённых формирований зачастую становятся инструментом в руках политиков или даже представителей криминального мира. Но он намерен эту тенденцию изменить.

«Мы имеем множество «атошных» организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», — подчеркнул Ярош.

Как заявил в интервью RT политолог Александр Асафов, на ситуации в прифронтовой зоне отвод двух батальонов националистов «не скажется никак», так как Минские соглашения на линии фронта нарушали и нарушают не только добровольческие батальоны, но и отряды ВСУ и Нацгвардии.

«В реальности всё это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны», — подчеркнул накануне и начальник пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Опричники режима»

По словам Яроша, его подчинённые «не выходят из войны», более того — готовятся к широкомасштабной агрессии и планируют «помогать государственным структурам не допустить российского реванша».

Ярош отметил, что к его инициативам с пониманием относятся госорганы и лично президент Украины Пётр Порошенко.

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, решение Яроша связано с подготовкой к выборам президента Украины и парламента страны, которые должны пройти в следующем году. Нынешний украинский политический истеблишмент во главе с президентом Порошенко планирует остаться у власти.

«В контексте нового электорального цикла стоит ожидать протестных акций, забастовок. Чтобы подавить такие попытки в зародыше, определённые политические силы с помощью денег олигархов смогли договориться с националистами, чтобы они выступили опричниками режима, не гнушаясь такими методами, как политические убийства, шантаж, рейдерство», — заявил Данюк.

23 сентября Ярош уже открыто угрожал ряду украинских оппозиционных политиков.

«Если для того чтобы получить нашу государственность и соборность, надо будет «завалить» ваших прихвостней — Медведчуков, Вилкулов, Мураёвых и им подобных,— мы, украинские патриоты, сделаем это не задумываясь», — утверждал Ярош.

Украинский политик Виктор Медведчук

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© Kremlin Pool/Global Look Press

Кроме того, по мнению экспертов, вполне вероятно участие вернувшихся на Украину добровольцев УДА в попытках захвата церквей и монастырей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее экзарх Константинопольского патриарха на Украине архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский), задачей которого является создание Единой поместной церкви, провёл переговоры с мэром Днепра (бывший Днепропетровск), близким другом Яроша Борисом Филатовым, и через него передал основателю «Правого сектора» книги украинского националиста начала XX Дмитрия Донцова.

Коммерческое предложение

По словам Асафова, главная цель, которую сейчас ставит перед собой Дмитрий Ярош, — создание собственной армии. Ранее главарь националистов пытался через Верховную раду принять закон об Украинской добровольческой армии, чтобы легализовать УДА, но не смог получить необходимой поддержки.

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«Это его личная вооружённая гвардия, которой он пытается придать максимально легальный статус. Вооружённые отряды нацистов как альтернатива легальным силовым структурам, — подчёркивает Асафов. — Националисты пытаются войти в альянс с участниками предвыборной гонки на коммерческих основах. Сейчас заявление об отводе двух батальонов — это коммерческое приложение, которое выброшено на рынок: смотрите — мы есть, нас много, и мы будем служить тем, кто предложит лучшую цену».

Возвращение националистически настроенных людей, которые не боятся применять оружие и не знают, чем будут заниматься, представляет опасность для общества, заявил источник RT в партии «Батькивщина».

«Это готовая частная армия, купить которую не так и дорого. Кроме того, молодые люди за деньги принимают участие в нападениях на офисы, осуществляют рейдерские захваты предприятий и прочее. Контролировать их становится всё сложнее, и часто правоохранители не в состоянии им противостоять», — отметил собеседник RT.

Основатель «Правого сектора» не единственный лидер правых радикалов, претендующий на формирование собственных вооружённых сил на Украине. В январе 2018 года по центру Киева прошёл марш «Национальных дружин» — боевого крыла партии «Национальный корпус», вот главе которой стоит депутат Рады Андрей Билецкий, основатель неонацистского батальона «Азов».

Андрей Билецкий

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Эксперты особо отметили место, где проходило выступление Яроша — Днепр, вотчина одиозного украинского олигарха Игоря Коломойского, находящегося в напряжённых отношениях с Петром Порошенко. Заявление о выводе батальонов прозвучало 14 октября на съезде национального движения «Державная инициатива Яроша», где присутствовал уже упоминавшийся мэр Днепра, один из приближённых Коломойского Борис Филатов.

«Националисты типа Яроша ведут переговоры со всеми. Предложение открытое, — считает Асафов. — Но в первую очередь этим воспользуются политические аутсайдеры типа Коломойского. Хотя, если больше предложит администрация Порошенко, они поклянутся в верности действующему президенту».

Расходный материал

Источник в военном ведомстве Украины заявил RT, что уход бойцов Яроша с передовой на руку действующей украинской власти.

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«Руководство страны не заинтересовано в том, чтобы на передовой находились представители добровольческих батальонов. Их время уже прошло. Во-первых, они менее управляемые по сравнению с регулярными войсками, и некоторые из них могут принимать участие в контрабанде на неподконтрольную Украине территорию. Во-вторых, никто не хочет повышать имидж «Правого сектора», особенно перед президентскими и парламентскими выборами в следующем году», — рассказал RT источник в Министерстве обороны Украины.

По словам Данюка, сейчас националисты полезнее Петру Порошенко и другим представителям элиты внутри страны.

«Они будут выполнять роль боевого кулака, чтобы силовым образом оказывать давление на общество», — подчёркивает эксперт.

Однако затем от них снова постараются избавиться, полагает Данюк.

«Их используют в качестве расходного материала, — утверждает политолог. — А после того как они выполнят определённую задачу, власти сделают всё, чтобы националисты не представляли для них значимой угрозы».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).