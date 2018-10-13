Гражданская позиция: почему Порошенко отправил в отставку с воинской службы главу Минобороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку с воинской службы, но продолжит руководить ведомством. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко. Глава государства пояснил, что таким образом выполняется требование закона «О национальной безопасности Украины», согласно которому возглавлять министерство с 1 января может только гражданское лицо. Эксперты отмечают, что Порошенко таким образом пытается «имитировать бурную деятельность», тогда как фактически в управлении Вооружёнными силами Украины, давно нуждающимися в реформах, ничего не меняется.

В субботу Пётр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак подал в отставку с воинской службы. Президент подчеркнул, что это связано с тем, что 1 января 2019 года вступает в силу закон о национальной безопасности, согласно которому пост главы Минобороны может занимать только гражданское лицо. Однако это не значит, что у ведомства теперь новый руководитель.

«Генерал армии Украины Степан Полторак покидает военную службу. В соответствии с требованиями закона «О национальной безопасности Украины» с 1 января следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо… Высоко оценивая значительный вклад Степана Полторака в возрождение ВСУ, предложил продолжить руководить оборонным ведомством в качестве гражданского министра», — написал глава украинского государства в Twitter.

При этом Порошенко добавил, что закон был согласован с «партнёрами по НАТО» и то, что Полторак останется на посту министра, соответствует тексту документа.

«Закон, согласованный с нашими партнёрами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторака министром гражданской обороны Украины после того, как его военная служба прекращена. Так что моё решение целиком и полностью соответствует букве и духу закона», — подчеркнул он.

Закон, узгоджений з нашими партнерами по НАТО, передбачає можливість призначити Степана Полторака цивільним Міністром оборони України після залишення ним військової служби. Отже моє рішення цілком і повністю відповідає букві і духу цього Закону. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.

«Манипуляции, которые отвлекают внимание»

Напомним, закон «О национальной безопасности Украины» вступил в силу 8 июля, однако некоторые из его статей начнут действовать позже. Согласно пояснительной записке, правовой акт должен обеспечить «устойчивый и эффективный демократический контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны».

Так, по новым положениям все функции по обеспечению обороны государства перекладываются на Генштаб, а министр и его заместители должны быть выбраны из числа гражданских лиц. Все предложенные в рамках документа меры, подчёркивается в пояснительной записке, должны приблизить систему к стандартам НАТО и Евросоюза.

Однако, оставив Полторака на посту главы министерства, Украина не приблизилась к стандартам альянса, убеждён директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. В беседе с RT он отметил, что фактически ничего не поменялось, так как министр просто снял погоны.

«Никуда они не приблизились. Здесь просто произошла замена шила на мыло и не более того. Ну снял он погоны, а дальше что? Человек остался тот же, с тем же мировоззрением. Какой он гражданский министр? Он военный министр, снявший погоны», — сказал он.

Коновалов напомнил, что при Полтораке положение ВСУ не улучшилось и даже, наоборот, «происходило дальнейшее разрушение». И ситуация с его отставкой как генерала свидетельствует о том, что Киеву просто некем заменить министра, убеждён эксперт.

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«Это свидетельство того, что некого больше ставить. А также свидетельство, что кого ни поставь — ситуация будет та же. Никакой разницы. Зачем менять на кого-то, проще Полторака оставить, потому что никаких задач по изменению ситуации в ВСУ нет. То есть они заявлены — огромное количество, — но в реальности ничего не происходит и происходить не будет. По крайней мере при нынешнем руководстве», — добавил он.

«Военный или гражданский Полторак — какая разница?»

Приняв отставку Полторака с военной службы, Порошенко «имитирует бурную деятельность», считает директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«Думаю, что это манипуляции, которые отвлекают внимание (населения Украины. — RT) и имитируют бурную деятельность Порошенко, что они что-то там реформируют, теперь министр обороны гражданский… Какая разница, кто подпишет приказ о наступлении — военный Полторак или гражданский Полторак? Он всего лишь продублирует приказ, полученный из американского посольства», — сказал он RT.

Жилин отметил, что Полторака не заменили из-за его участия в коррупционных схемах, которые достаточно распространены в ВСУ. И в сохранении поста за министром немаловажен и фактор дружбы между Полтораком и Порошенко, пояснил Жилин.

«Поскольку Полторак является другом Порошенко, в случае обострения ситуации в Донбассе, если они получат от американцев такой приказ, ответственность свалят на начальника Генштаба и скажут, что это Генштаб отвечает за боевые действия», — отметил он.