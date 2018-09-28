«Плацдарм напряжённости»: почему Порошенко назвал Украину де-факто восточным флангом НАТО

Президент Украины посетил базу береговой охраны США в Балтиморе, где состоялась церемония передачи Киеву двух списанных американских патрульных катеров, которые были спущены на воду в 1988 году. Выступая на мероприятии, Порошенко заявил, что этот жест Вашингтона усилил оборонное сотрудничество между двумя странами, и назвал Украину де-факто восточным флангом НАТО. По его словам, США поддерживают «усилия Киева по увеличению военного бюджета страны», который уже превысил 6% ВВП. Эксперты полагают, что старые катера не представляют реальной угрозы, но могут быть использованы для обострения ситуации в Черноморском регионе.

Украина фактически является восточным флангом Североатлантического альянса, заявил президент Пётр Порошенко в ходе своего выступления на базе береговой охраны США в Балтиморе. Украинский лидер посетил её в четверг, 27 сентября, для участия в церемонии передачи Киеву двух американских патрульных катеров.

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, и этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — заявил Порошенко.

По его словам, передача украинской стороне двух катеров береговой охраны класса «Айленд» чрезвычайно значима и является подтверждением того, «насколько важна Украина для будущего всего свободного мира».

Порошенко констатировал, что на сегодняшний день Киев получил от Вашингтона более $1 млрд «на поддержку безопасности», включая содействие реформе оборонного сектора Украины и поддержку внедрения закона о нацбезопасности, благодаря чему украинская армия становится «совместимой» с Вооружёнными силами Соединённых Штатов и НАТО.

«Мы ценим недавнее решение конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП», — добавил Порошенко.

Он вновь заявил, что поддержка украинских реформ, а также санкционное и дипломатическое давление на Москву являются «лучшим способом защиты свободного мира». Одновременно глава государства обвинил Россию в ведении незаконной деятельности в Азовском море и заявил о якобы имеющихся планах «по получению наземного коридора в Крым».

Ранее в РФ подчёркивали, что Москва действует в Азовском море исключительно в рамках международного права и существующего соглашения с Украиной.

Перші два патрульні катери берегової охорони класу “Island”, які США передали Україні, стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами. pic.twitter.com/DYX63lvZwu — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 сентября 2018 г.

Порошенко отметил, что переданные Киеву катера класса «Айленд» станут «ещё одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами». Он пояснил, что дополнит это сотрудничество помощь Вашингтона в сооружении командного центра Военно-морских сил Украины в Очакове (Николаевская область).

«Этот день является ещё одной вехой в развитии стратегического партнёрства между Украиной и Соединёнными Штатами», — заявил Порошенко, особо отметив, что этот альянс уже «глубоко укоренён» в ежегодных учениях «Морской бриз» на Чёрном море.

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В свою очередь, вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер рассказал, что в рамках реализации программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles, EDA) за последние 20 лет Береговая охрана передала американским партнёрам по всему свету 520 единиц техники.

«Программа обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнёрами. Наши международные партнёры могут быстро улучшить морскую безопасность и обороноспособность. Передача техники помогает обеспечить долгосрочное международное партнёрство, обеспечивающее глобальную морскую безопасность», — заявил он.

Вице-адмирал отметил, что катера класса «Айленд» могут быть использованы в борьбе с контрабандой и при проведении оборонительных операций, а также для разрешения чрезвычайных ситуаций и спасения людей на море.

«Мне немного грустно смотреть, как эти корабли покидают нашу службу, — признался Макалистер. — Но мы гордимся, что они продолжают быть важным инструментом сохранения мировой морской безопасности».

Пётр Порошенко на церемонии передачи патрульных катеров в Балтиморе

Reuters

© Mykhailo Markiv / Ukrainian Presidential Press Service

«Блеф и попытка вступить в НАТО»

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, говоря о сотрудничестве Вашингтона и Киева в свете передачи Украине списанных кораблей США, украинский лидер выдаёт желаемое за действительное.

«Никакой опасности они, безусловно, не представляют. Вместе с тем, несмотря на достаточно призрачные перспективы вступления Украины в НАТО, мы не заинтересованы в этом шаге: он повлечёт очередной виток эскалации напряжённости вблизи наших границ, а этого ни в коем случае допускать нельзя», — заявил собеседник RT.

«Порошенко выдаёт желаемое за действительное. На Украине через год выборы, и он пытается играть на внутренний электорат, находя различные точки во внешнеполитической ситуации. Но это явно не на пользу украинскому народу», — добавил Швыткин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT отметил, что политика нынешнего руководства Украины направлена на получение максимальной поддержки Запада — в основном США.

«Гордиться вот этими двумя патрульными катерами? Украина раньше производила большое количество судов различного класса. Взять хотя бы Николаевский судостроительный завод. Сегодня это всё не работает. Тот флот, который у Украины был, они даже отремонтировать не могут. Мы видели, что те две посудины, которые оттащили в Азовское море, — это показуха. Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии. Всё это только блеф и попытка вступить в НАТО, чтобы получать определённые деньги от американцев. Но Запад уже не хочет давать деньги Украине, прекрасно понимая, что создание каких-то баз только вызовет дополнительную угрозу для всех в мире», — полагает Чепа.

При этом директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в беседе с RT заявил, что нельзя говорить об усилении этими списанными катерами украинского флота, потому что у Украины фактически нет флота.

«Флот — это не три ржавых судна, которые еле барахтаются. Флот — это система управления, включающая в себя в том числе спутниковую группировку... Что касается Украины, то её гордость — ржавый «Гетман Сагайдачный», который не сегодня завтра может утонуть от старости», — констатировал эксперт.

«Украина — это плацдарм напряжённости против России. Этот старый хлам передаётся не для того, чтобы победить Черноморский флот России, но для того, чтобы осуществлять провокации и максимально обострить ситуацию в акватории», — добавил он.

По словам Жилина, на Украине также готовятся к отказу от договора с Россией по Азовскому морю, согласно которому оно является внутренним. Эксперт отмечает, что после денонсации соглашения могут возникать провокации с участием западных партнёров Киева.

«Украина демонстрирует враждебность. Она сдала все свои национальные интересы во имя военно-политических интересов США. Это предательство своей державы для достижения своих политических целей. Каких? Чтобы Порошенко переназначили рулить дальше этой территорией», — подытожил эксперт.

В ходе рабочего визита в США украинский лидер с супругой также посетили могилу американского сенатора Джона Маккейна, похороненного на кладбище на территории Военно-морской академии США в Аннаполисе.

Украинская делегация возложила венок к могиле сенатора, а президент назвал Маккейна большим другом Украины и одним из самых известных воспитанников академии.

«Вместе с Мариной возложили цветы к могиле истинного героя не только американского, но и украинского народа», — написал Порошенко в Twitter.

Великий друг України, Джон Маккейн був одним з найвідоміших вихованців Військово-морської Академії США у Аннаполісі.



Разом з Мариною поклали квіти до могили справжнього героя не тільки американського, а й українського народу. pic.twitter.com/39xob6PC4C — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 сентября 2018 г.

При этом на официальном сайте президента Украины отмечается, что командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле сенатора памятный знак как дань «большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к выдающемуся американскому политическому деятелю и большому другу Украины».