В МИД ответили на «антироссийские выпады» властей Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили об «очередных грубых антироссийских выпадах со стороны высшего украинского руководства».

Дипломаты указали на выступление в Раде украинского лидера Петра Порошенко, большая часть которого была посвящена «отчёту о борьбе с Россией» и изобиловала «русофобскими пассажами».

«Нашу страну вновь обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, а Украину выставили чуть ли не форпостом «демократического мира». Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти. В копилку занесены попытки создания автокефальной церкви на Украине, усилия по разрыву ещё остающихся связей с Россией в разных областях», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что Украина после прекращения договора о дружбе с Россией дала «импульс продолжению процесса зачистки всей договорно-правовой базы» между двумя странами.

В ведомстве напомнили и слова главы украинского МИД Павла Климкина, который озадачился проблемой «российского господства» в акваториях Азовского моря и Керченского пролива».

«Обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и ограничении свободы мореплавания. Хотя на днях все мы стали свидетелями того, как при помощи российских лоцманов корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли под Крымским мостом из Одессы в Бердянск», — отмечается в сообщении.

По мнению дипломатов, власти Украины предпринимают попытки заработать «очки» у электората в контексте приближающихся выборов, «игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны».

«Исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся. Нам всё равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут», — добавили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что исторический выбор в итоге сделает народ Украины, в мудрости которого, как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования, «у нас никогда не было сомнений».

25 сентября российская сторона получила ноту о непродлении Украиной договора о дружбе.