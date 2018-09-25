Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе
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«Ноту нам принёс в понедельник временный поверенный (в делах Украины. — RT)», — сказал Руденко.
Глава МИД Украины Павел Климкин 21 сентября заявил, что России была направлена нота о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве от 1997 года.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.