Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе

МИД России получил ноту о непродлении Киевом договора о дружбе с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Второго департамента СНГ российского дипведомства Андрея Руденко.

«Ноту нам принёс в понедельник временный поверенный (в делах Украины. — RT)», — сказал Руденко.

Глава МИД Украины Павел Климкин 21 сентября заявил, что России была направлена нота о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве от 1997 года.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия прекращения Киевом договора о дружбе с Москвой.