«Бряцание ржавым оружием»: в России ответили на обвинения Порошенко в адрес Москвы на Генассамблее ООН

Москва не нарушает международное право в Азовском море. Об этом заявили в Совете Федерации, комментируя обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России. Выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер заявил, что Москва пытается «оккупировать» Азовское море, а мост через Керченский пролив «мешает навигации кораблей». Порошенко также призвал ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Черноморском бассейне. В Госдуме отметили, что российские военные охраняют только свои территориальные воды, однако не исключили, что речь президента Украины может быть использована западными странами как повод для новых ограничительных мер.

Обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России в попытках «оккупировать» Азовское море «надуманны», так как Москва соблюдает международное право в акватории. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Совершенно очевидно, что есть правовые механизмы, которые регулируют присутствие Украины и России в Азовском море... Это бряцание ржавым оружием, попытка за остатки денег продать свою русофобию, но очень сомнительно, чтобы этот товар высоко оплачивался и покупался», — сказал он в беседе с RT.

Ранее Порошенко, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море. По его мнению, Москва пытается «оккупировать» акваторию Азова.

«Грубые действия (России. — RT) должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жёсткого ответа, в том числе политики санкций и других мер. После «оккупации» Крыма, идёт «оккупация» Азовского моря», — заявил он.

Украинский президент также назвал Крымский мост «нелегальным» и выразил мнение, что он «мешает навигации кораблей». «Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — сказал Порошенко.

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Порошенко выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы показать, что «желает изменить ситуацию в лучшую сторону», однако его реальные поступки говорят об обратном.

«Порошенко посещает ГА ООН по поводу и без, чтобы выйти на трибуну и продемонстрировать… что он желает изменить ситуацию в лучшую сторону. Но его действия крайне противоположные, европейское и мировое сообщество чётко понимает, что сам Порошенко запустил механизм самоликвидации Украины, когда он говорит об Азовском море, о его «оккупации». Мы охраняем именно свои территориальные воды, куда входит и Крым как субъект России», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Страны Запада имеют достаточно оснований для поддержания конфликтных отношений с Россией, а потому речь Порошенко вряд ли сможет усугубить положение, добавил сенатор Морозов. «Представить себе, что Запад дальше во имя Украины пойдёт на конфронтацию, которая и без того находится на крайне высоком уровне? Сомнительно», — сказал он.

Москва не нарушает международное право в Азовском море, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. При этом депутат не исключил, что речь Порошенко может быть использована странами Запада как предлог для введения новых ограничительных мер в отношении Москвы.

«Россия не нарушает никаких конвенций, мы действуем в рамках соглашений двух государств по Азовскому морю. Украинская сторона нарушила эти договоры, задержав наших моряков. Санкции в отношении России будут приниматься в дальнейшем, речь Порошенко — всего лишь предлог», — уточнил он.

«Действовали как сомалийские пираты»

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд». Все десять членов экипажа корабля — граждане России, однако только двум из них удалось вернуться на родину, остальные остаются под арестом. Это связано с тем, что они проживают Крыму и Украина считает их своими гражданами.

Полуостров стал российским в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией, однако украинские власти продолжают считать Крым частью своей территории.

Москва расценивает действия Киева в отношении задержанных россиян преступными и требует их освободить. «Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

Российское рыболовецкое судно «Норд»

© Государственная пограничная служба Украины

В ответ на удержание под арестом граждан России погранслужба ФСБ РФ стала чаще задерживать украинские суда в Азовском море для проведения досмотров. После этого Киев принял решение наращивать военное присутствие в регионе и, в частности, построить военно-морскую базу на побережье Азовского моря в городе Бердянске.

Кроме того, руководство Украины периодически заявляет о готовности разорвать договор с Россией по Азову и Керченскому проливу. Согласно тексту документа, указанные территории считаются внутренним морем и иностранные военные корабли могут войти в акваторию только с обоюдного согласия Украины и России. В МИД РФ подчеркнули, что такой жест может привести к «определённым последствиям».

«Если они примут такое решение, это их дело. Но это, естественно, повлечёт за собой определённые последствия для Украины и для России», — сказал директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

«Человек не вполне владеет ситуацией»

Ситуация на Азовском море была не единственной темой, затронутой президентом Украины в своей речи на Генассамблее. Так, Порошенко призвал ООН ввести международный контингент миротворцев в Донбасс.

«(Ввести миссию ООН. — RT) c мощным мандатом и широким кругом ответственности, которая будет способствовать возвращению мира на украинскую землю», — сказал он.

В ЛНР данное предложение раскритиковали, отметив что глава украинского государства не владеет ситуацией. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«Человек не понимает, о чём говорит. Человек не вполне владеет ситуацией. Разглагольствовать можно о чём угодно. Вчера, например, он заблудился в здании ООН», — цитирует его ФАН.

Миротворческая операция, которую предлагает Порошенко, представляет собой карательную операцию, убеждён сенатор Морозов. Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо обсуждать с жителями Донбасса.

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«Этот вопрос касается нескольких миллионов граждан, которые проживают на территории Донецка и Луганска, и не обсуждать этот вопрос с ними невозможно. Это всё равно что санкционировать большую войну. Понятно, что это (ввод контингента. — RT) — кошмарный сон для Европы и ООН и для всех тех, кого предполагается увидеть в качестве миротворцев», — добавил Морозов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркнул, что размещение контингента без согласия других сторон вызывает «много вопросов». Он отметил, что у Киева и Москвы нет общей позиции по поводу миротворцев в Донбассе.

«Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание... Там вопрос, как можно разворачивать контингент какой бы то ни было без согласия сторон, поэтому нужно сначала с этим разбираться», — сказал Песков.

Кроме того, на Генассамблее ООН Порошенко заявил, что украинская экономика показала «лучшую динамику роста» среди развивающихся стран и отметил ряд принятых «прогрессивных реформ».

Тем не менее значительная часть населения Украины находится за чертой бедности, напомнил Водолацкий. Депутат подчеркнул, что сотни тысяч людей, вынужденных работать за границей и вызванный этим политический рейтинг, который даже ниже, чем у украинского комика, говорят об отсутствии успехов.

«(Украинские власти. — RT) хотят ввести визовый режим с Россией? Сотни тысяч людей, которые тут работают, выйдут на «майдан». Когда люди голодные и нищие, о какой можно говорить экономике?.. Все знают реальную ситуацию на Украине — она не возвращает кредиты МВФ, всё разворовывают. Стагнация экономики Украины находится на запредельном уровне», — отметил он.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что, если Киев не сможет выполнить требования МВФ, страну ждёт дефолт.

«Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю всё, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — говорил он.