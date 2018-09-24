«В рамках международного права»: в России ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Азовском море

Российские пограничники, сопровождая украинские корабли в Керченском проливе, действовали в рамках международного права. Об этом заявили в Совете Федерации. При этом в Госдуме отметили, что Киев намеренно обостряет ситуацию в Азовском море с помощью провокаций. Ранее командование украинского флота заявило, что российские военные корабли и силы погранслужбы ФСБ создали ряд «опасных инцидентов» в Керченском проливе, в том числе во время прохода кораблей ВМСУ «Донбасс» и «Корец». В Крыму убеждены, что такими обвинениями Киев стремится скрыть собственные проблемы. Напомним, украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону России 22 сентября. Погранслужба ФСБ сопровождала их, пока они не вышли в свои воды.

Российские пограничники, сопровождавшие вошедшие в исключительную экономическую зону РФ украинские военные корабли, действовали исключительно в рамках международного права. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя обвинения ВМС Украины в создании российскими военными кораблями и силами погранслужбы ФСБ «опасных инцидентов» в Керченском проливе.

«Фактически никаких инцидентов не произошло... Всем понятно, что сопровождение объяснимо, и пролёты самолётов, если они были, тоже объяснимы. Это общая международная практика», — сказал сенатор в беседе с RT.

Ранее командование ВМС Украины заявило, что российские самолёты совершили облёт военно-спасательного судна «Донбасс» и буксира «Корец» ВМСУ на крайне низкой высоте во время прохождения кораблей через Керченский пролив, что вместе с сопровождением кораблей погранслужбы ФСБ РФ создало «сложную обстановку».

«В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более десяти кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота России. Самолёты страны-агрессора неоднократно совершали облёт наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Среди российских кораблей украинской стороной был назван разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Приазовье», а также сторожевые корабли погранслужбы «Аметист» и «Дон». При этом в ведомстве отметили, что навстречу «Донбассу» и «Корецу» с военно-морской базы Украины в Бердянске вышли малые ракетные катера «Лубны и «Кременчуг».

Напомним, вечером 22 сентября военно-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» вошли в исключительную экономическую зону РФ, а 23 сентября проследовали через Керчь-Еникальский канал из Чёрного в Азовское море, пройдя через Крымский мост. В это время суда сопровождали корабли береговой охраны погранслужбы ФСБ.

По мнению украинской стороны, Россия якобы и ранее создавала «опасные ситуации». Так, в украинском военном ведомстве заявили, что 21 сентября российский истребитель Су-27 опасно сблизился с Ан-26 ВМСУ, а 20 сентября разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Приазовье» также «чрезмерно» сблизился с украинскими судами. В ВМСУ выразили готовность реагировать на «возможные угрозы».

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Несмотря на то что «Донбасс» должны были списать в прошлом году и по своим возможностям он уже «не сильно соответствует понятию «боевой корабль», не было никакой уверенности, что Украина не попытается совершить провокацию при прохождении под Крымским мостом, отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. В беседе с RT он подчеркнул, что именно для этого и было организовано сопровождение украинских кораблей.

«И мне искренне жаль моряков украинского флота, которых командование выгнало в море на полуживых судах, чтобы они стали невольными актёрами в этом спектакле, сыгранном по сценарию, присланному от кураторов с Запада», — сказал он.

Белик напомнил, что украинские корабли, проходя под Крымским мостом, запросили разрешение у российских лоцманов. «Ну как тут не отметить, что даже ВМСУ признают, что Крым — наш, и вынуждены считаться с реальным раскладом сил в регионе? Вот главный итог PR-акции Украины», — заключил он.

Делая заявления о попытках России создать «опасные инциденты», Киев стремится получить финансирование стран Запада. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Это очередная ложь политического руководства Украины, очередной виток нагнетания напряжённой обстановки с целью получить финансирование со стороны США и европейских стран. А также с целью отвлечения граждан от насущных проблем, которых становится всё больше. Россия держится в рамках законодательства и международного права», — сказал он в беседе с RT.

Для базы в Бердянске

Украинское военно-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» направляются для несения службы в Бердянске, где будет размещена новая военно-морская база ВМСУ на Азовском море. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Благодарю экипажи судов за безупречно выполненный приказ», — написал он в Twitter.

Вітаю наші військові кораблі - пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" - з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.

О стремлении Украины создать новую военно-морскую базу на Азовском море для противодействия России стало известно 16 сентября — после публикации соответствующей записи на официальной странице украинского кабинета министров в Facebook. Более того, на тот момент уже были спущены на воду два малых ракетных катера.

Выраженная Украиной готовность противодействовать России ни на чём не основана, отметил Белик.

«Для того чтобы какому-то государству реагировать на действия соседних государств, надо иметь нормальную армию, которой на Украине нет. Они дополняют армию национальными батальонами. Это просто бряцание оружием и щёлканье зубами», — заключил депутат.