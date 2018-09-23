В составе каравана: зачем Украина перебросила два корабля ВМС из Чёрного моря в Азовское

Украина перебрасывает корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», входящие в состав ВМС, из Одессы в Бердянск. 22 сентября они вошли в эксклюзивную экономическую зону России, после чего их сопровождали суда береговой охраны российской погранслужбы. 23 сентября, по данным Росморречфлота, украинские корабли прошли под Крымским мостом в составе каравана и вышли в акваторию Азовского моря. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил экипажи за «безупречно выполненный приказ». При этом российские парламентарии считают, что Киев пытался осуществить провокацию против России.

Корабли Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» в воскресенье, 23 сентября, проследовали по Керчь-Еникальскому каналу из Чёрного в Азовское море, пройдя под Крымским мостом. Украинские суда сопровождались кораблями береговой охраны российской погранслужбы с момента их входа в исключительную экономическую зону РФ вечером 22 сентября.

«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено! В 17:40 вышли в Азовское море», — сообщил генеральный директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.

В пресс-службе Росморречфлота рассказали ТАСС, что корабли пошли под мостом через Керченский пролив в составе организованного каравана и с оказанием лоцманской поддержки для обеспечения безопасности.

«Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой. Абсолютно штатная ситуация», — заявил представитель Росморречфлота.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС Украины сообщали, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» перебрасываются из Одессы в Бердянск, где они должны будут усилить группировку судов в Азовском море. В частности, агентство УНИАН отмечало, что на борту «Донбасса» возможно размещение штаба будущей базы.

Позднее о целях передислокации двух кораблей ВМС Украины сообщил президент страны Пётр Порошенко. Он подтвердил, они станут частью новой базы украинского флота в Азовском море.

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Благодарю экипажи судов за безупречно выполненный приказ», — написал Порошенко в Twitter.

Вітаю наші військові кораблі - пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" - з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.

При этом «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что навстречу двум кораблям из Бердянска вышли малые артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Они были по суше доставлены в Бердянск и спущены на воду в начале сентября «для усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и проведения разведки».

По заявлениям украинских военных, на фоне обострения обстановки в Азовском море военно-морская база в Бердянске должна быть создана до конца 2018 года.

© Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Главная цель — спровоцировать Россию»

Вышедшие из порта приписки (Одессы) корабли ВМС Украины оказались в центре внимания российских пограничников и средств массовой информации вечером в субботу, когда во время прохождения мимо южного побережья Крыма они вошли в исключительную экономическую зону РФ.

Тогда для их сопровождения в соответствии с нормами международного морского права были выдвинуты корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. При этом сопровождение осуществлялось «на безопасном расстоянии».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, заход в исключительную экономическую зону РФ надо расценивать как провокационные действия.

«Это является в определённой степени, во-первых, проверкой схемы охраны пограничной зоны, во-вторых — проверкой реагирования на возможные нарушения», — предположил он в беседе с RT.

Также по теме У берегов Крыма: два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», входящие в состав Военно-морских сил Украины, вошли в исключительную экономическую зону...

При этом парламентарий подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия будет действовать, исходя исключительно из норм международного права.

«Если последуют нарушения с украинской стороны, то будут приниматься соответствующие меры в рамках существующих правовых актов», — отметил Швыткин.

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара обратил внимание RT на состав группы кораблей, которые Украина перебрасывает в Азовское море.

«Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает «боеготовность» украинской армии, поскольку военный корабль идёт сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок «украинского флота» закончится», — заявил он.

Напомним, корабль управления «Донбасс» был спущен на воду в ноябре 1969 года, и ещё минувшей зимой судно планировалось вывести из состава ВМС Украины и в дальнейшем списать из-за неудовлетворительного технического состояния.

Вместе с тем Ганжара подчеркнул, что, несмотря на определённую «комичность» происходящего, рассматривать подобные действия можно только как «откровенную провокацию».

«Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как «нападение» на украинский Военно-морской флот. Мне кажется, главная их цель — спровоцировать Россию», — напомнил он.