У берегов Крыма: два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», входящие в состав Военно-морских сил Украины, вошли в исключительную экономическую зону России недалеко от побережья Крыма. В соответствии с нормами международного морского права, движущиеся в сторону Керченского пролива суда сопровождают корабли береговой охраны погранслужбы ФСБ России. Эксперты не исключают, что действия украинских ВМС могут быть провокацией.

Вечером в субботу, 22 сентября, два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации у берегов Крыма. Суда движутся в сторону Керченского пролива в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

«Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России, следуя в северо-восточном направлении. В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России», — сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского погрануправления.

В ФСБ подчеркнули, что сопровождение судов ВМС Украины осуществляется «на безопасном расстоянии».

При этом источник ТАСС в крымских силовых структурах сообщил, что украинские корабли двигались в акватории Чёрного моря в районе южного берега полуострова — в сторону Керченского пролива. По словам собеседника агентства, суда шли за пределами 12-мильной зоны, относящейся к территориальным водам России. Таким образом, граница не была нарушена.

Вместе с тем за пределами территориальных морей лежит исключительная экономическая зона (ИЭЗ) РФ, местами простирающаяся на расстояние до 200 морских миль от берега. Согласно законам международного права, прибрежное государство имеет в ИЭЗ суверенные права в области разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, а любая экономическая и научная деятельность должна вестись в этой зоне с соответствующего разрешения, в данном случае — России.

Корабль управления «Донбасс» (ранее — ПМ-9 и «Краснодон») был спущен на воду почти 50 лет назад — в ноябре 1969 года на Щецинской верфи в Польше. Изначально этот корабль проекта 304 предназначался для обеспечения ремонта судов и их вооружений в удалённых от пунктов базирования районах. Долгое время он базировался в Севастополе, а после воссоединения Крыма с Россией был передан Украине вместе с другой техникой и сменил порт базирования на Одессу.

Морской буксир «Корец» был построен чуть позже, в 1973 году на Ярославском судостроительном заводе, после чего вошёл в состав Черноморского флота. Во время сильного шторма в ноябре 2007 года «Донбасс» и «Корец» получили значительные повреждения, после чего на их ремонт длительное время не могли найти средств.

Корабль управления «Донбасс»

© Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Они понимают, что это провокация, и стараются быть осторожными»

По словам политолога Владимира Джараллы, инцидент с вхождением двух кораблей ВМС Украины в исключительную экономическую зону России не является случайностью. В беседе с RT эксперт выразил мнение, что украинская сторона намеренно пошла на такие действия.

Политолог отметил, что на фоне сложной геополитической ситуации, в том числе на Ближнем Востоке, у некоторых западных игроков возникает желание проверить, «как далеко можно зайти в отношениях с Россией».

«В этой ситуации украинская провокация (а это именно провокация) — это, с одной стороны, попытка проверить, готова ли Россия отреагировать. Вторая цель — посмотреть, как она отреагирует. И третья — ещё раз продемонстрировать, что украинские ВМС что-то из себя представляют», — заявил Джаралла.

Собеседник RT добавил, что действия украинских моряков были, скорее всего, скоординированы с советниками из НАТО. Однако важной особенностью этой провокации является выбор судов для её проведения.

«Зашедшие в экономическую зону корабли, по сути, не являются боевыми. Один из них штабной, второй — буксир. Это важный момент. Они понимают, что это провокация, и поэтому стараются быть осторожными. Да, формально это Военно-морские силы Украины, но всё-таки это не в полной мере военные корабли», — подчеркнул эксперт.

По его словам, целью провокации был сбор информации относительно того, насколько пристально российская погранслужба следит за ситуацией, и насколько оперативно реагирует на инциденты.

«Кроме того, в ближайшие часы мы сможем посмотреть на реакцию украинской стороны... Если сейчас во всех СМИ появится новость об очередной «перемоге», которой на самом деле не существует, то понятно, что это будет использоваться в уже идущей внутриполитической кампании к президентским выборам», — отметил Джаралла.

В свою очередь, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык напомнил RT, что в последнее время Украина пытается при любом удобном случае добыть в Чёрном и Азовском морях какие-нибудь «победы», начиная от агрессивной риторики политиков и заканчивая реальной активностью в регионе.

«Надо смотреть, что будет дальше. Не удивлюсь, если они просто пройдут вдоль Крыма и выйдут, не пересекая границы территориальных вод РФ... Может, матросы рыбу с борта ловят — кто знает, но весьма вероятно, что это попытка спровоцировать Черноморский флот РФ на какие-либо ответные действия», — заявил Ченнык.

Эксперт также отметил, что оба корабля не предназначены для ведения боевых действий и «без преувеличения почти безоружные». При этом он не исключил, что этот проход кораблей ВМС Украины может быть своеобразной реакцией Киева на информацию о развёртывании в Крыму третьего дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400.

Кроме того, «Интерфакс» сообщает, что, согласно данным западных авиационных ресурсов, самолёт-разведчик RC-135W британских ВВС в субботу провёл многочасовой полёт вблизи Крыма.