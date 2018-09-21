«Передовой рубеж обороны»: в Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400

Системы С-400 «Триумф» из состава соединения ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство в Евпатории. Это уже третий дивизион зенитных ракетных комплексов в Крыму, который в рамках программы перевооружения сменил на полуострове ЗРК С-300. До конца 2018 года в распоряжение военных поступит дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые также будут защищать воздушное пространство республики.

В окрестностях Евпатории заступил на боевое дежурство третий в Крыму дивизион российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщило РИА Новости.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчёты С-400 осуществили выдвижение на позиции и развёртывание пусковых установок, после чего провели топографическую привязку и ориентирование комплекса на местности, приступив к обнаружению и отслеживанию целей.

В отделе информобеспечения Черноморского флота подчеркнули, что две аналогичные ЗРС встали на защиту воздушного пространства Крыма в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018-го в Севастополе.

Таким образом, теперь дивизионы С-400 расположены на западном, южном и восточном побережье Крыма и практически полностью покрывают воздушное пространство над акваторией Чёрного и Азовского морей и сопредельными территориями.

Предназначенный для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения комплекс С-400 может обнаруживать объекты на дальности до 600 км при максимальной скорости движения цели 4,8 км/с. При этом поражать цели ЗРК способен на дальности до 400 км и высоте до 30—35 км для аэродинамических объектов и до 60 км для баллистических ракет.

В июле 2018 года командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников сообщал, что, помимо перевооружения одного из дивизионов С-300 на более современную систему С-400, до конца года на боевое дежурство по защите воздушного пространства Крыма должен заступить очередной дивизион самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» (в подразделение обычно входит шесть боевых машин).

По словам Дворникова, показатель оснащённости войск ЮВО современным вооружением составляет порядка 65% и является самым высоким среди всех военных округов. На тот момент с начала 2018 года в войска поступило более 150 новейших образцов вооружения, включая корабли, самолёты, вертолёты, бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы.

«Надёжно прикрыт с воздуха»

Боевые расчёты С-400 регулярно участвуют в тренировках по развёртыванию комплексов и более масштабных учениях. В частности, 20 сентября в Минобороны сообщили об успешном завершении масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых соединений ЮВО.

Учения прошли сразу в семи российских регионах, где была создана единая мишенная обстановка, — в Астраханской и Ростовской областях, республиках Дагестан, Крым и Северная Осетия, а также на Кубани и Ставрополье.

«В едином замысле масштабной тренировки разведывательно-ударных и огневых контуров артиллеристы и ракетчики ЮВО вместе с зенитчиками выполнили более 400 огневых задач, 150 из которых — с боевой стрельбой. Всего в течение дня удалось отработать около 500 нормативов», — сообщили в Минобороны.

В учениях приняли участие расчёты ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо», «Смерч», «Ураган» и «Град», артиллерия, десятки беспилотников, а также более 20 самолётов и вертолётов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

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По словам главного редактора военно-исторического журнала «Military Крым» подполковника запаса Сергея Ченныка, Крым всегда называли «непотопляемым авианосцем».

«Крым — это не просто полуостров как географическая точка. Это место базирования Военно-морского флота со всеми его компонентами: военно-воздушными силами флота, силами противовоздушной обороны, сухопутными береговыми частями морской пехоты. Естественно, такое место нуждается прежде всего в противовоздушном прикрытии», — заявил эксперт.

Собеседник RT отметил, что подобные места базирования всегда являются одними из основных целей ударов противника, а в современной обстановке речь идёт прежде всего об ударах с воздуха. С этим и связан акцент на перевооружение противовоздушного компонента Черноморского флота.

«Крым — это наш передовой рубеж, и он должен быть прикрыт очень надёжно. Идущий процесс замены устаревших систем ПВО на новые говорит о том, что командование Вооружённых сил контролирует ситуацию», — сказал Ченнык.

«Чем современнее система обеспечивает охрану нашего неба, чем более совершенное средство технической разведки контролирует прилегающее воздушно-морское пространство, чем лучше система поражения, которая может отразить любой самый внезапный удар, тем спокойнее Крыму строить свою жизнь и развиваться», — подчеркнул эксперт.

«Основная задача средств противовоздушной обороны — защитить от удара часть Черноморского флота. В случае внезапного удара первой целью станут не мирные города, а корабли, воинские части, аэродромы, места базирования Вооружённых сил РФ», — констатировал собеседник RT.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» полка противовоздушной обороны в Феодосии

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

В свою очередь, военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал RT, что заступление на боевое дежурство третьего дивизиона С-400 в Крыму является одним из маркеров системной работы по поддержанию обороноспособности России.

«Это закономерно, это необходимо и даёт нам право говорить о том, что, в частности, Крымский полуостров как регион Российской Федерации надёжно прикрыт с воздуха. И если кто-то пытается в публичной плоскости играть словами, что «мы отберём», «мы войдём», то это является инсинуацией, потому что реальное положение дел — это надёжная защита РФ всех своих границ и всех своих территорий», — подчеркнул эксперт.

Политолог также не исключил связи укрепления обороноспособности России с усилиями по продвижению Североатлантического альянса на восток, включая постоянные учения блока у границ РФ.

«Можно связать с желанием альянса придвинуть свою инфраструктуру к нашим границам. Здесь и Черногория, и национальные батальоны, которые находятся в формате ротации и проводят учения, и нарушения воздушных границ, и учения, которые динамично проходят на территории многих государств, входящих в НАТО, — всё это и есть желание вызвать адекватную реакцию со стороны Российской Федерации. Наша реакция — это нормальное планомерное укрепление обороноспособности нашего государства», — констатировал Кошкин.