Два военных корабля Украины вошли в экономическую зону России около Крыма

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Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, сообщили в ФСБ России по республике. Там отметили, что суда сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности.
Два военных корабля Украины вошли в экономическую зону России около Крыма
  • © пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым

«В настоящее время два корабля Военно-Морских силУкраины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России, следуя в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.

Как подчёркивает ведомство, украинские суда сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничной службы.

Там добавили, что сопровождение проходит на безопасном расстоянии.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Генштабе и командовании украинских ВМС сообщили, что в стране начинают переброску бронекатеров в Азовское море.

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