Два военных корабля Украины вошли в экономическую зону России около Крыма
- © пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
«В настоящее время два корабля Военно-Морских силУкраины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России, следуя в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.
Как подчёркивает ведомство, украинские суда сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничной службы.
Там добавили, что сопровождение проходит на безопасном расстоянии.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Генштабе и командовании украинских ВМС сообщили, что в стране начинают переброску бронекатеров в Азовское море.