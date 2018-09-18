«Новый флот Украины — утопия»: что стоит за угрозой Киева создать военно-морскую базу на Азовском море

На Украине заявили, что новая военно-морская база на Азовском море заставит Москву «пойти на уступки и сесть за стол переговоров» с Киевом. По мнению командования ВСУ, присутствие украинских военных кораблей в регионе вынудит Россию «убраться из Донбасса и Крыма». В руководстве полуострова, в свою очередь, отмечают, что за агрессивные действия российской стороны в Киеве пытаются выдать усиление Минобороны РФ мер безопасности в Азовской акватории, продиктованные «откровенно террористическими актами в отношении российских моряков». В Крыму также усомнились в способности соседнего государства создать с нуля действующую базу ВМФ, назвав такие планы утопией.

Новая украинская военно-морская база на Азовском море заставит Москву «пойти на уступки и сесть за стол переговоров». Об этом изданию «Обозреватель» заявил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, Россия якобы занимается увеличением своих военных возможностей в Азовской акватории и нельзя исключать вероятность высадки российского десанта на украинском побережье вблизи Мариуполя или Бердянска. Богдан отметил, что по этой причине на украинском побережье Азовского моря осуществляются меры по военному укреплению морских границ.

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военной-морской базы, которая будет серьёзным оппонентом России в Азовском море», — рассказал генерал-лейтенант.

При этом Богдан согласился, что российский флот существенно превышает украинские военно-морские силы, однако Украине, уверен он, помогут западные партнёры.

Напомним, 16 сентября на странице в Facebook официального представительства украинского кабинета министров появилась информация, что на Азовском море до конца 2018 года будет создана база военно-морских сил Украины. Уточнялось, что в Бердянске на воду уже спущены два артиллерийских бронекатера украинских ВМС.

Незадолго до этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в район Азовского и Чёрного морей будут направлены 270 бойцов морского спецназа, которые будут нести службу в военных подразделениях, расквартированных в районе акватории.

Напомним, что Украина не первый раз анонсирует эскалацию своего военного присутствия в Азовском море. Так, в августе командование украинских ВМС уже заявляло о намерении увеличить группировку кораблей, а также численность морской пехоты и артиллерии в Азовской акватории. Тогда же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Киев собирается усилить военное присутствие в Азовском море из-за «попыток России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

«Одиозные угрозы»

Киев пытается выдать за агрессию абсолютно оправданные меры России в акватории Азовского моря, которые были приняты в связи с рядом ничем не прикрытых террористических актов в отношении экипажей российских судов со стороны Украины, рассказал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Украина прибегла к откровенно террористическим актам в отношении наших моряков… И в целом одиозные угрозы со стороны Украины (наподобие взрыва Крымского моста) привели к тому, что сегодня меры безопасности со стороны России в акватории Азовского моря усилены. Это вызывает у украинской стороны немалое раздражение, побуждая её делать подобные заявления», — отметил парламентарий.

Ганжара убеждён, что заявления украинских властей о создании военной базы голословны, а западные партнёры едва ли захотят помочь им в деле ещё большего обострения конфликта с Россией.

«У Украины нет никакой боеготовности. Всё, что у них есть, осталось со времён Советского Союза и находится в плачевном состоянии. А создать новый флот — это утопия, пустые слова. Тем более что Запад вряд ли будет способствовать строительству базы. Если бы подобная база была ему (Западу. — RT) нужна, она давно была бы построена», — сказал он.



«Киев ничего не может делать сам»

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с RT также прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о создании в Азовской акватории украинской военно-морской базы.

«Украинские чиновники проводят политику разрыва отношений с Россией, перевода двух стран во враждебные отношения, поэтому генерал-лейтенант (Василий Богдан. — RT) и делает подобные заявления. Это дежурная фраза. Что касается уверенности в помощи Запада… Запад не столько помогает, сколько приказывает. Без разрешения Запада Киев ничего не может делать сам, так что решение по поводу военно-морской базы — решение Запада», — сказал он.

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта назвал заявление украинского генерала-лейтенанта «серьёзным и решительным», но ничем не подкреплённым.

«Есть ли у Украины те военно-морские суда, которые необходимы для решения такой задачи? Есть ли моряки, которые способны обеспечить функционирование такого флота? Есть ли деньги для содержания такой базы? Это попытка украинского военного привлечь внимание к себе и к Украине», — отметил политолог.

По его мнению, США, хоть они и помогают Украине в развитии ВСУ, не смогут поставить Киеву комплект судов для военной базы в Азовском море.

«Американцы помогают Украине в совершенствовании вооружённых сил, поставляют некоторые вооружения. Но поставить им комплект судов для базы, которая могла бы контролировать Керченский пролив и Азовское море, американцы не могут. Это очень дорого. То, что они им обещают, — это несколько старых катеров», — добавил Почта.