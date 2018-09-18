Украинский генерал заявил о способности Киева стать «оппонентом» Москвы на Азовском море

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Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».

Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Богдан считает, что Украина может создать в Азовском море военно-морскую инфраструктуру, которая станет серьёзной проблемой для России.

«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде военно-морской базы, которая станет серьёзным оппонентом России в Азовском море», — сказал он.

По его мнению, это приведёт к тому, что Россия «вынуждена будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров» и решить существующие вопросы в контексте минских договорённостей и международного права.

Ранее стало известно, что Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

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