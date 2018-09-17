Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря

Украинская сторона прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил министр иностранных дел Украины.

Он сообщил, что Киев подготовил «чёткую стратегию», направленную на переработку всей договорно-правовой базы отношений с Россией, информирует Интерфакс-Украина.

«Договор касательно Азова, конечно, не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос чёткой стратегии», — сказал Климкин.

Как заявил министр, у Киева есть планы относительно договоров с Россией, которые будут поочерёдно представлены по каждому из документов.

«Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду об этом говорить, когда это будет обсуждаться, — чтобы Россия это не использовала для ухудшения наших позиций», — сказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

3 сентября Климкин заявил о необходимости пересмотра всей договорно-правовой базы, регламентирующей отношения с Москвой.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины подчёркивали, что Киев не собирается разрывать соглашение по Азовскому морю.