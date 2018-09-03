Климкин призвал пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией

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Глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится, каждое министерство, есть соответствующая координация. То же самое должно быть с Россией», — сказал он.

По его словам, это невозможно сделать «одним моментом».

«Но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности. Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их сказать не могу», — добавил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен до 30 сентября уведомить российскую сторону о прекращении действия договора о дружбе. 

В начале июля в Раде предложили расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю.

20 мая Порошенко рассказал, Киев проведёт ревизию всех международных договоров, заключённых в рамках СНГ.

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