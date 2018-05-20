Порошенко заявил, что Украина проведёт ревизию всех договоров в рамках СНГ

Украина проведёт ревизию всех международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ, и выйдет из тех соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Киева. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Сейчас мы внимательно пересмотрим все международные договоры, заключённые в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он также прокомментировал подписанный им накануне указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

По словам Порошенко, таким образом он закрыл постоянное представительство Украины в содружестве.

19 мая Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех органов СНГ.