Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех органов СНГ
- Reuters
«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — написал он в Twitter.
Ранее Порошенко выразил уверенность, что Украина станет членом «большой европейской семьи».
19 мая на Украине отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН апрельское поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.