Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех органов СНГ

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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.
Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех органов СНГ
  • Reuters

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко выразил уверенность, что Украина станет членом «большой европейской семьи».

19 мая на Украине отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН апрельское поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.

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