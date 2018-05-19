Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех органов СНГ

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — написал он в Twitter.

Ранее Порошенко выразил уверенность, что Украина станет членом «большой европейской семьи».

19 мая на Украине отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН апрельское поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.