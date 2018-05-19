Порошенко уверен, что Украина станет членом «большой европейской семьи»

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Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление по случаю Дня Европы, который отмечается в стране для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС.
Порошенко уверен, что Украина станет членом «большой европейской семьи»
  • Reuters

«Европа — это уже давно не только географическая категория. Это прежде всего общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку, его правам и свободам», — написал он в Twitter.

Украинский лидер выразил уверенность, что страна «непременно станет членом большой европейской семьи».

Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.

5 апреля Верховная рада приняла в первом чтении закрепляющий стремление в НАТО и ЕС президентский законопроект.

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