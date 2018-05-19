Порошенко назвал вышиванку символом, способствующим объединению жителей Украины
Как отмечается Порошенко поставил вышиванку в один ряд с такими государственными символами, как флаг, герб и гимн.
«Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем – это украинец, или украинка», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Президент добавил, что никто не смог выбить у украинцев любовь к вышиванке, за которую люди «шли в тюрьму».
«Помните песню Дмитрия Павлычко «Два цвета»? За неё люди шли в тюрьму. Она идентифицировала украинца и Украину как будущее государство», — пояснил он.
В прошлом году сообщалось, что в Киеве прошёл марш вышиванок.