Порошенко назвал вышиванку символом, способствующим объединению жителей Украины

Украинский президент Пётр Порошенко посетил в городе Днепре флешмоб ко Дню вышиванки, назвав этот предмет национальной одежды важнейшим символом, который способствует объединению жителей страны.

Как отмечается Порошенко поставил вышиванку в один ряд с такими государственными символами, как флаг, герб и гимн.

«Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем – это украинец, или украинка», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Президент добавил, что никто не смог выбить у украинцев любовь к вышиванке, за которую люди «шли в тюрьму».

«Помните песню Дмитрия Павлычко «Два цвета»? За неё люди шли в тюрьму. Она идентифицировала украинца и Украину как будущее государство», — пояснил он.

В прошлом году сообщалось, что в Киеве прошёл марш вышиванок.







