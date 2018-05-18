В ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
«Один из главных разделов соглашения об ассоциации с ЕС — вопрос, связанный с таможней... по этому направлению мы в последние годы не видим существенного прогресса», — сказал он.
В то же время Жослин добавил, что в ЕС видят определённый прогресс в вопросе внедрения единого окна на таможне и реализации конвенции Пан-Евро-мед.
В феврале глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что ЕС закрывает проект модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.