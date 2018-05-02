Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.
Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ
  • Reuters

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны президент указал на то, что Украина прекращает «участие в координационных органах СНГ», сообщает телеканал «112 Украина».

«МИД проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ», — сказал он.

Порошенко дал поручение главе МИД Украины Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех представителей страны из органов СНГ.

«Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать», — заявил он.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман отметил, что прекращение сотрудничества Украины с СНГ не повлияет на экономику страны. 

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных