Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ

Украинский лидер Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны президент указал на то, что Украина прекращает «участие в координационных органах СНГ», сообщает телеканал «112 Украина».

«МИД проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ», — сказал он.

Порошенко дал поручение главе МИД Украины Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех представителей страны из органов СНГ.

«Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать», — заявил он.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман отметил, что прекращение сотрудничества Украины с СНГ не повлияет на экономику страны.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал ФАН поручение Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.