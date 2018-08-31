«Замалчивают факты украинского пиратства»: в России ответили на обвинения США в «преследовании» судов в Азовском море

Обвиняя Россию в создании помех международному судоходству в Азовском море, Госдепартамент США замалчивает факты украинского пиратства. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Дипломаты подчеркнули, что такими высказываниями Соединённые Штаты стремятся отвлечь внимание от собственных нарушений международных норм и прав человека. Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт отметила, что Россия «преследует» суда в Азовском море и «препятствует международному судоходству». В Госдуме назвали заявления американского дипведомства частью информационной войны, добавив, что США пытаются представить Украину в качестве жертвы, при этом дискредитируя Россию.

Обвиняя Россию в создании помех международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе, Госдепартамент замалчивает факты нарушений со стороны Украины. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушёл от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства», — говорится в сообщении дипломатов.

Так, в российском посольстве напомнили о незаконном захвате 25 марта 2018 года украинскими пограничниками траулера «Норд» с командой, состоящей из граждан России, и о блокировании в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» силами служб безопасности Украины.

По мнению российских дипломатов, подобными заявлениями Соединённые Штаты стремятся отвлечь внимание от собственных нарушений международных норм и прав человека. «Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключённая в тюрьму», — отметили в посольстве.

«Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах», — заключили дипломаты.

Ранее, 30 августа, официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия преследует суда в Азовском море и Керченском проливе в рамках «кампании по дестабилизации Украины».

«Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в её заявлении.

США пытаются создать образ России как страны, нарушающей принципы международных отношений, хотя сами их и нарушают, убеждён первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Соединённые Штаты последовательно создают из России образ страны, нарушающей все возможные принципы международных отношений, хотя давно занимаются такими вещами сами. Это стало недоброй традицией вашингтонской политики. Всё, что в данном случае инкриминируется Российской Федерации, является домыслами и частью информационной войны. Есть все основания говорить о двойных стандартах в этой ситуации, и они созданы самими Штатами. В данном случае мы видим согласованные действия двух внешнеполитических ведомств — США и киевского — по дискредитации России», — сказал депутат в беседе с RT.

По мнению Новикова, Госдеп пытается представить Украину в качестве жертвы.

«Это повод привлечь внимание к Киеву, в очередной раз попытаться создать в глазах международного сообщества из порошенковской Украины образ жертвы, государства, атакованного со стороны России», — добавил он.

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О намерении «дать отпор» России в Азовском море 30 августа заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что, кроме отстаивания украинской позиции в Международном арбитраже, необходимо использовать и другие методы.

«Мы также каждый день — и я это говорю абсолютно серьёзно — доносим позицию до наших друзей и партнёров. Они хорошо понимают, что происходит в Азовском море, но эту проблему нельзя решить только юридически. Это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и мы этого должны достичь», — цитирует министра УНИАН.

Подобные высказывания являются провокацией, направленной на изменение внутриполитической ситуации на самой Украине, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«После введения в строй Крымского моста Украина пытается устраивать провокации в Азовском море, напирая на то, что строительство Крымского моста несёт угрозу судоходству в Азовском море. Такие провокации прогнозировались», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Лукавят и лицемерят»

Обострение ситуации в Азовском море началось с ареста Украиной траулера «Норд», напомнил Абзалов. Политолог отметил, что после этого российские пограничники были вынуждены чаще останавливать суда на осмотр.

«Отдельно взятые украинские политики активно работают над созданием ситуации, при которой в Азовском море будет очень трудно осуществлять (судоходство. — RT)», — сказал эксперт.

Российский траулер «Норд»

globallookpress.com

© dpsu.gov. ua

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT высказал мнение, что Киев, рассчитывая на поддержку Запада, пытался спровоцировать Россию в Азовском море.

«Украина задержала российское судно (траулер «Норд». — RT), не имея на это никаких причин, и продолжает удерживать часть людей под арестом. Это очень серьёзное нарушение, которое и было сделано для того, чтобы спровоцировать Россию на какие-то действия. Но она на провокации не поддалась и сделала ситуацию такой, которая не выгодна Украине и её спонсорам, не нарушив при этом ни международного права, ни своих обязательств», — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты «лукавят и лицемерят», говоря о нарушении правил судоходства в Азовском море, но не упоминая, что стало этому причиной.

Ранее в российском МИД подчёркивали, что действия Украины в отношении российских судов в Азовском море аналогичны действиям пиратов.

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан РФ. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто, как сомалийские пираты», — заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.