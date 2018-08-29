«Сотрясание воздуха»: сможет ли Киев нарастить военное присутствие в Азовском море

Власти Украины анонсировали усиление военного присутствия в Азовском море. В ближайшее время Киев планирует увеличить группировки кораблей и численность морской пехоты. Как полагают эксперты, ВМС страны не сможет реализовать эту инициативу, а само предложение прозвучало в рамках предвыборной кампании на Украине.

Украинские власти намерены увеличить корабельную группировку, численность морской пехоты и артиллерии на Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС Украины со ссылкой на слова командующего Игоря Воронченко.

Уточняется, что эскалация военного присутствия в Азовском море якобы необходима «для надёжной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории моря».

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT выразил сомнение относительно возможностей Киева нарастить военное присутствие, поскольку Украина «не располагает серьёзными военно-морскими силами».

«Те суда, которые стоят на вооружении Украины, построены в 1960—1970 годах и давно уже выработали ресурс своего использования. У них нет боевого обеспечения для того, чтобы иметь усиленное военно-морское присутствие в Азовском море. Я не думаю, что нашему Генштабу или нашим политикам нужно серьёзно относиться к таким заявлениям, а более того — на них реагировать. Для военных Украины главное, чтобы тот флот, который будет выведен в акваторию Азовского моря, не утонул при переходе из Чёрного в Азовское, не дойдя ещё до Крымского моста», — добавил Морозов.

Напомним, в июне пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что украинские катера «морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям охране Пограничной службы РФ». А Игорь Воронченко призывал правительство выделить средства, иначе украинскому судостроению грозит «точка невозврата».

Эксперты также указывают на проблемы в ВМС Украины. Поэтому, как полагают аналитики, подобные заявления глубоко политизированные и являются частью предвыборной гонки на Украине.

«Вся милитаристская риторика, которая исходит из администрации, эхом разлетается по всем ведомствам и министерствам», — отметил Игорь Морозов.

По мнению капитана 1-го ранга, военного эксперта Василия Дандыкина, украинская сторона также держит под прицелом участок, который контролируется в данный момент ДНР.

«Я думаю, что это чисто политизированное заявление, и они будут звучать в ближайшем будущем. Это может быть связано с тем, что им (Украине. — RT) не даёт покоя участок береговой черты, который занимает ДНР. Но там люди тоже готовы, у них в наличии морская пехота и средства поражения артиллерии», — отметил Дандыкин.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT назвал заявления украинских властей о наращивании военного присутствия в Азовском море «сотрясанием воздуха».

«Для таких заявлений не надо никаких оснований, просто некое сотрясание воздуха: «Мы усилим, мы умножим, мы напугаем». Сейчас они спокойно заявляют, что чувствуют поддержку Вашингтона и европейских государств, — это позволяет высказывать подобного рода инициативы», — считает аналитик.

Он отметил, что, хоть Украина на словах и пользуется поддержкой стран Запада, вкладывать деньги в снаряжение флота страны её партнёры не собираются.

«На сегодняшний день это выдувание мыльного пузыря из ничего. Со временем, они надеются, произойдёт некое наполнение, а это наполнение им обеспечат европейские государства и США, хотя опыт подсказывает, что они просто так ни деньги, ни вооружения не дают. Пока это просто бряцание своими амбициями», — заключил Кошкин.

Другие заявления Киева

В начале августа с предложением нарастить военное присутствие Украины в Азовском море выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Он объяснил это тем, что Россия может «начать блокаду украинского побережья», а в качестве аргументов привёл «строительство Керченского моста».

Позднее украинская сторона допустила возможность обращения в Совет Безопасности ООН или Североатлантический альянс с просьбой сопровождать суда в Азовском море.

Обстановка в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью моряками на борту. Экипаж судна состоит из граждан России, однако Киев считает их украинцами.

В начале августа в украинском порту Херсон был задержан другой российский корабль — танкер «Механик Погодин». Поводом для задержания на этот раз Киев называет внесение компании-судовладельца в санкционный список Украины.

Накануне украинский лидер Пётр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству страны подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.