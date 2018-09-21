Климкин заявил о наличии плана для решения ситуации в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть план по Азовскому морю, но раскрывать подробности не стал.

Об этом, как сообщает Liga.net, он говорил на брифинге, отвечая на вопрос, планируется ли разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

«Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Чёрному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста», — заявил Климкин.

Он добавил, что пока не будет объяснять, в чём конкретно состоит план, чтобы не помешать данным судебным процессам. При этом глава МИД Украины добавил, что все мероприятия уже согласованы с партнёрами.

Ранее сенатор от Республики Крым, глава русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом Москвы» в Азовском море.

17 сентября сообщалось, что украинская сторона прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.