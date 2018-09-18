В Совфеде оценили заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море
- РИА Новости
Как отметил Цеков, Украина ежедневно страдает из-за ухудшившихся отношений с Россией.
«Безусловно, подобного рода конфронтация не является позитивным фактором ни для одной из стран», — сказал он.
По его словам, у Киева нет никаких рычагов воздействия на Москву.
Кроме того, в беседе с НСН Цеков назвал высказывания генерал-лейтенанта «абсолютно непрофессиональными».
«Что касается базы, то что они имеют в виду под этим словом? Если база — это два или пять катеров, которые они там перебросили, то это совсем несерьёзно», — добавил он.
Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.