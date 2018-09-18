В Совфеде оценили заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море

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Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.
В Совфеде оценили заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море
  • РИА Новости

Как отметил Цеков, Украина ежедневно страдает из-за ухудшившихся отношений с Россией.

«Безусловно, подобного рода конфронтация не является позитивным фактором ни для одной из стран», — сказал он.

По его словам, у Киева нет никаких рычагов воздействия на Москву.

Кроме того, в беседе с НСН Цеков назвал высказывания генерал-лейтенанта «абсолютно непрофессиональными».

«Что касается базы, то что они имеют в виду под этим словом? Если база — это два или пять катеров, которые они там перебросили, то это совсем несерьёзно», — добавил он.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.

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