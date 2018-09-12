Эксперт прокомментировал заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
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Как отметил Коротченко, с практической точки зрения никакой необходимости, тем более никаких военных возможностей для этого у Украины нет.
По словам эксперта, подобные действия призваны продемонстрировать некую решительность и готовность Киева.
«Реагировать на это надо спокойно, не замечать», — добавил он.
Ранее капитан I ранга запаса кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Украина ничем не может угрожать России.