Эксперт прокомментировал заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
Эксперт прокомментировал заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
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Как отметил Коротченко, с практической точки зрения никакой необходимости, тем более никаких военных возможностей для этого у Украины нет.

По словам эксперта, подобные действия призваны продемонстрировать некую решительность и готовность Киева.

«Реагировать на это надо спокойно, не замечать», — добавил он.

Ранее капитан I ранга запаса кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Украина ничем не может угрожать России.

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