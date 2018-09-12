В Совфеде оценили заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

Короткая ссылка
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
В Совфеде оценили заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
  • РИА Новости

«К выборам они готовятся, к президентским и парламентским. Все их действия направлены на то, чтобы показать определённой части украинского общества, наиболее радикально и националистически настроенной, что они защищают Украину от Российской Федерации», — сказал Цеков.

Он напомнил, что по соглашениям между Москвой и Киевом Азовское море — внутреннее и совместное.

Со своей стороны, капитан I ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Украина ничем не может угрожать России.

«Это просто очередное шоу, чтобы показать самостоятельность Украины. Надо к этим заявлениям относиться вот так», — отметил он.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявил, что ВС Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить