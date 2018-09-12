В Совфеде оценили заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.

«К выборам они готовятся, к президентским и парламентским. Все их действия направлены на то, чтобы показать определённой части украинского общества, наиболее радикально и националистически настроенной, что они защищают Украину от Российской Федерации», — сказал Цеков.

Он напомнил, что по соглашениям между Москвой и Киевом Азовское море — внутреннее и совместное.

Со своей стороны, капитан I ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Украина ничем не может угрожать России.

«Это просто очередное шоу, чтобы показать самостоятельность Украины. Надо к этим заявлениям относиться вот так», — отметил он.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявил, что ВС Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.