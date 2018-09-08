Гройсман рассказал об угрозе дефолта на Украине

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) грозит дефолтом и финансовой катастрофой для страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю всё, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — отметил Гройсман.

Премьер отметил необходимость для Украины выходить на внешние рынки, «перекредитовываться» и уменьшать проценты. Гройсман добавил, что о результатах переговоров с МВФ станет известно через две недели.

«Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения», — сказал политик.

Ранее Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ для украинцев.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.

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