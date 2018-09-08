Гройсман рассказал об угрозе дефолта на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) грозит дефолтом и финансовой катастрофой для страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю всё, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — отметил Гройсман.

Включення на каналі "Інтер": Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки. pic.twitter.com/A5vqqqSlAg — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 сентября 2018 г.

Премьер отметил необходимость для Украины выходить на внешние рынки, «перекредитовываться» и уменьшать проценты. Гройсман добавил, что о результатах переговоров с МВФ станет известно через две недели.

«Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения», — сказал политик.

Ранее Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ для украинцев.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.