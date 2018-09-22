«Оккупация чужими руками»: как в России отреагировали на предложенный Климкиным план по вводу миротворцев ООН в Донбасс

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три основных пункта плана по вводу миссии ООН в Донбасс. В них говорится, что миротворцы и полицейские должны установить контроль над всей зоной конфликта, а управлять территорией станет «международная администрация». Климкин утверждает, что подобный проект поддержали на Западе. Однако в России инициативы Украины по вводу миссии ООН в Донбасс считают бесперспективными. Так, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что предложения Киева означают фактическую оккупацию территории. Как отмечают эксперты, украинская сторона хочет использовать миссию ООН в качестве инструмента по давлению на ДНР и ЛНР, а попытка реализации такого плана приведёт к «взрыву насилия».

Проект резолюции Совета безопасности ООН об урегулировании в Донбассе давно готов и пользуется поддержкой со стороны Запада. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, документ не выносится на рассмотрение международного органа, чтобы Россия не выдвинула компромиссные предложения, которые бы помешали «реальной деоккупации».

Он добавил, что позиция Москвы по миротворческому контингенту ООН, согласно которой они должны обеспечивать безопасность исключительно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, неприемлема.

«По определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. — RT). Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — считает Климкин.

В этой связи дипломат указал на моменты, которые, по его мнению, непременно должны быть в проекте резолюции по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Он привёл три пункта этого уже подготовленного документа.

«Там должны быть военные, там должны быть полицейские, там должна быть международная администрация», — пояснил глава МИД Украины.

При этом два заключительных пункта, по его словам, «мегапринципиальные».

Помимо этого, украинский чиновник считает «профанацией» переговорный процесс в Минске по многим компонентам за исключением вопросов безопасности и обмена пленными.

Между тем позицию Климкина не разделяют другие страны «Нормандской четвёрки». Так, на прошлой неделе реализацию минских договорённостей обсудили министры иностранных дел РФ и ФРГ. Как заявил Хайко Маас, переговорному процессу в Минске нельзя найти альтернативу. В свою очередь, Сергей Лавров назвал недопустимым реализацию силового сценария в Донбассе.

«Продвижение и прогресс (в реализации Минских соглашений. — RT) блокирует именно украинская сторона. То есть, одна из сторон переговоров их откровенно саботирует, превращая в абсурд, и при этом обвиняет весь процесс в том, что он недееспособен», — заявил RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Также накануне украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что расскажет о ситуации на юго-востоке страны участникам 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, это якобы «позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду» о Крыме и Донбассе.

«Предложения Киева абсурдны»

В истории нет прецедентов, при которых миротворцы контролировали бы всю территорию, где происходит какой-либо конфликт. Об этом заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, это возможно только при крупномасштабной гражданской войне.

«Получается, что украинская сторона подменяет миротворцами оккупационные части, которые в принципе должны решить проблемы Киева. Чужими руками, чужой вооружённой силой они хотят за спиной этих фактически оккупантов с международным мандатом войти своими карательными организациями и установить свой порядок», — заявил эксперт RT.

Военнослужащие и сотрудники ОБСЕ на КПП «Станица Луганская» в ЛНР

РИА Новости

© Александра Хрусталь

Вводить в Донбассе какую-то администрацию извне — абсурдно, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это никогда не будет работать. К чему приводит ситуация, где кто-то должен решать за людей, мы уже видим по происходящему на Украине, когда за украинские власти решают некие посольства, не отражая интересы самого украинского народа», — отметил Чепа в беседе с RT.

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По словам депутата, в Москве неоднократно заявляли, что миротворческие силы ООН в Донбассе должны действовать только на линии соприкосновения сторон.

«Другие их функции абсолютно непонятны и не определены. Что значит «новые полицейские силы в регионе»? Необходимость их абсолютно непонятна», — подчеркнул депутат.

Как добавил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, исходя из предложений Киева, миротворческая миссия должна будет выступить как «инструмент разоружения армии ДНР и ЛНР» и «полностью уничтожить» местные органы власти.

«По сути Украина признаёт, что хочет использовать Совбез ООН и саму организацию в качестве инструмента по подавлению Донбасса, его армии и тех структур власти, которые там были выстроены», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он также высказал предположение, что Киев делает подобного рода заявления для создания «медийной волны». Это связано с предстоящими президентскими выборами на Украине.

«Вопрос с миротворцами был похоронен Украиной давным-давно. Сейчас его реанимируют, вероятно, исключительно для того, чтобы усилить ареол патриотизма вокруг головы Петра Алексеевича (Порошенко. — RT)», — заключил Безпалько.

«Нулевая перспектива проекта Киева»

Позиция Киева по вводу миротворческого контингента в Донбасс не имеет перспектив, поскольку фактически означает оккупацию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Идея, которую выдвигает в том числе (спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт. — RT) Волкер, ну и Киев, который поддерживает все эти идеи, — это идея, по сути, оккупационных войск на Донбассе. Под видом миротворцев», — сказал Небензя в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, подобный сценарий приведёт к тому, что Киев откажется от какой-либо реализации политической части Минских соглашений, поскольку уже будет контролировать границу Донбасса и РФ.

Жители во дворе жилого дома после обстрела в посёлке Горловка Донецкой области

© Сергей Аверин / РИА Новости

В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что озвученные Климкиным положения проекта резолюции по Донбассу не имеют никакого отношения к Минским соглашениям и любые попытки их реализации приведут к «взрыву насилия».

«Речь идёт, если называть вещи своими именами, о зачистке территории Донбасса так называемыми полицейскими силами с последующей передачей её под контроль Киева. Я даже на секунду не допускаю, что ДНР и ЛНР могут согласиться с подобным «тайным планом», — написал сенатор в Facebook.