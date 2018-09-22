Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включён пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины
  • © Pavlo Gonchar
  • globallookpress.com

«Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в заявлении Порошенко на его странице в Facebook. 

По его словам, «это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду» о Крыме и Донбассе.

Ранее Порошенко заявил, что поручил дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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