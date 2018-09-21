Порошенко: фантастический народ Украины возвращается в семью ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщает УНИАН.

Порошенко отметил, что сделал это «для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что Украина окончательно отошла от советской империи, Российской империи».

Он добавил, что «фантастический народ возвращается в семью народов Европейского союза».

«То, что есть сейчас у нас (у Украины с Россией. — RT), дружбой назвать точно язык не поворачивается», — добавил президент.

Ранее МИД Украины направил уведомление России о том, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между двумя странами продлён не будет.